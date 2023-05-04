"На дыбу ответственных". Пригожин высказался о ядерном ударе после атаки дронов на Москву

Глава ЧВК "Вагнер" потребовал разобраться, почему случилась ночная атака дронов на Кремль, а тех, кто угрожает ответным ударом по Украине, назвал "клоунами с ядреной бомбой".

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 4 мая заявил, что считает нецелесообразным прибегать к ядерному арсеналу в ответ на атаку дронов на Кремль. Важнее, по его словам, привлечь к ответственности тех, в чьем ведении находится борьба с беспилотниками и кто прозевал атаку дронов на Кремль. Об этом сообщает Telegram-канал "Пресс-служба Пригожина".

"Как человек радикально настроенный, я могу сказать, что о применении ядерного оружия в ответ на беспилотник, конечно, никакой речи быть не может, — заявил Пригожин. — Нужно прежде всего на дыбу того, кто отвечает за борьбу с беспилотниками".

Он призвал провести разбирательство по поводу того, каким образом могла произойти атака дронов на Кремль в ночь на 3 мая, а также сделать все возможное, чтобы Россия стала передовой страной в сфере беспилотной авиации.

А пока что — "Мы выглядим как клоуны, которые грозятся "ядреной бомбой" на детский беспилотник", — заявил Пригожин.

Сообщения о дронах в Подмосковье сочли истерией

По данным российских СМИ, перед атакой дронов на Кремль, их видели летящими на сверхнизкой высоте в Московской области, однако в спецслужбах проигнорировали поступившие сообщения в полицию, посчитав их очередным элементом истерии с украинскими БПЛА.

Российский пропагандист Владимир Соловьев, в свою очередь, высказался радикальнее. Он призвал уничтожить Украину в ответ на атаки БПЛА на Москву. Один из рупоров кремлевской пропаганды также напомнил о том, что Вашингтон был против атаки Украины по территории РФ.