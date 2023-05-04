"Для иллюзии": РФ на оккупированных территориях открыла фейковое "журналистское общество"

По информации украинского подполья, российских пропагандистов координирует приближенный к Евгению Пригожину россиянин Александр Малькевич. Он контролирует то, что вещают местные телеканалы.

Российская Федерация начала создавать на оккупированных территориях фейковые журналистские организации для иллюзии работы медиа. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления 4 мая.

По имеющейся информации, оккупанты создали так называемую "ячейку" под названием "союз журналистов России". В частности, происходит это на временно захваченных участках Запорожской области.

"Это фейковое журналистское общество, которое нужно врагу для координации пропагандистов и создания иллюзии, что на ВОТ (временно оккупированные территории, — ред.) существуют местные медиа. Возглавил запорожскую ячейку россиянин Сергей Корабельников из Омска", — говорится в сообщении.

Незадолго после начала оккупации, россияне заявили о том, что создают "новые медиа", которые будут координироваться с российскими средствами массовой информации. Лицами этих "медиа" стали люди без опыта, которых оккупационные "власти". набирали с улиц. Теперь все они являются полноценными коллаборантами.

"Координирует пропагандистов на ВОТ россиянин Александр Малькевич — приближенное лицо к Евгению Пригожину. Именно ему подконтрольны так называемые телеканалы "Таврия", "Мариуполь 24" и "За медиа", — добавляет пресс-служба.

Напомним, 3 мая в ЦНС сообщали, что оккупанты отправили на войну почти всех железнодорожников "ДНР". У машинистов на захваченных территориях есть мобилизационная бронь, а весь другой персонал отправили на войну в Украину. Работа депо фактически остановилась.

2 мая сообщалось, что оккупационные "власти" не могут найти коллаборантов для работы в "администрациях". Дефицит составляет практичеки 90%.