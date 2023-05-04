"Для иллюзии": РФ на оккупированных территориях открыла фейковое "журналистское общество"

По информации украинского подполья, российских пропагандистов координирует приближенный к Евгению Пригожину россиянин Александр Малькевич. Он контролирует то, что вещают местные телеканалы.

Related video

Российская Федерация начала создавать на оккупированных территориях фейковые журналистские организации для иллюзии работы медиа. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления 4 мая.

По имеющейся информации, оккупанты создали так называемую "ячейку" под названием "союз журналистов России". В частности, происходит это на временно захваченных участках Запорожской области.

"Это фейковое журналистское общество, которое нужно врагу для координации пропагандистов и создания иллюзии, что на ВОТ (временно оккупированные территории, — ред.) существуют местные медиа. Возглавил запорожскую ячейку россиянин Сергей Корабельников из Омска", — говорится в сообщении.

Незадолго после начала оккупации, россияне заявили о том, что создают "новые медиа", которые будут координироваться с российскими средствами массовой информации. Лицами этих "медиа" стали люди без опыта, которых оккупационные "власти". набирали с улиц. Теперь все они являются полноценными коллаборантами.

"Координирует пропагандистов на ВОТ россиянин Александр Малькевич — приближенное лицо к Евгению Пригожину. Именно ему подконтрольны так называемые телеканалы "Таврия", "Мариуполь 24" и "За медиа", — добавляет пресс-служба.

Напомним, 3 мая в ЦНС сообщали, что оккупанты отправили на войну почти всех железнодорожников "ДНР". У машинистов на захваченных территориях есть мобилизационная бронь, а весь другой персонал отправили на войну в Украину. Работа депо фактически остановилась.

2 мая сообщалось, что оккупационные "власти" не могут найти коллаборантов для работы в "администрациях". Дефицит составляет практичеки 90%.