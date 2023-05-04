"Для ілюзії": РФ на окупованих територіях відкрила фейкове "журналістське товариство"

За інформацією українського підпілля, російських пропагандистів координує наближений до Євгена Пригожина росіянин Олександр Малькевич. Він контролює те, що говорять місцеві телеканали.

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Російська Федерація почала створювати на окупованих територіях фейкові журналістські товариства для ілюзії медіа. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву 4 травня.

За наявною інформацією, окупанти створили так званий "осередок" під назвою "союз журналістів Росії". Зокрема відбувається це на тимчасово захоплених ділянках Запорізької області.

"Це фейкове журналістське товариство, яке потрібне ворогові для координації пропагандистів та створення ілюзії, що на ТОТ (тимчасово окуповані території, — ред.) існують місцеві медіа. Очолив запорізький осередок росіянин Сергій Корабельников з Омська", — йдеться у повідомленні.

Незадовго після початку окупації росіяни заявили про те, що створюють "нові медіа", які координуватимуться з російськими засобами масової інформації. Обличчями цих "медіа" стали люди без досвіду, яких окупаційна "влада" набирала з вулиць. Тепер усі вони є повноцінними колаборантами.

"Координує пропагандистів на ТОТ росіянин Олександр Малькевич — наближена особа до Євгена Пригожина. Саме йому підконтрольні так звані телеканали "Таврія", "Маріуполь 24" та "За медіа", — додає пресслужба.

Нагадаємо, 3 травня у ЦНС повідомляли, що окупанти відправили на війну майже всіх залізничників "ДНР". Машиністи на захоплених територіях мають мобілізаційну броню, а весь інший персонал відправили на війну в Україну. Робота депо фактично зупинилася.

2 травня повідомлялося, що окупаційна "влада" не може знайти колаборантів для роботи в "адміністраціях". Дефіцит становить практично 90%.