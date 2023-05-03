Окупанти відправили на війну майже всіх залізничників "ДНР", — ЦНС

Машиністи на захоплених територіях мають мобілізаційну броню, а весь інший персонал відправили на війну в Україну. Робота депо фактично зупинилася.

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Російські окупанти мобілізували практично всіх співробітників залізниці на території так званої "ДНР". Про це повідомили у Центрі національного спротиву 3 травня.

За інформацією українського підпілля, на залізниці "Донецької народної республіки" помічено сильний дефіцит кадрів. Пов'язано це з тим, що окупанти завербували практично всіх працівників на війну в Україну за допомогою мобілізації.

"На тимчасово захоплених землях Донецької області окупанти не платять зарплату місцевим залізничникам. Окупанти пояснюють це бюрократичними перешкодами, але криза загострюється", — йдеться у повідомленні.

Людей також змушують писати заяви про те, що вони йдуть у відпустку власним коштом і з кожним днем ситуація лише погiршується, як зазначили у ЦНС.

Мобілізаційну броню мають винятково машиністи, а весь інший персонал уже на фронті в Україні. Тобто робота депо зупинилася, як йдеться у повідомленні. Також на невизначений термін припинилися планові ремонти техніки та шляхів.

Ще в березні до ЦНС надійшла інформація, що залізниця перебуває на межі припинення роботи, а співробітників, які залишилися, взагалі перевели на чотириденний режим роботи.

Нагадаємо, 2 травня повідомлялося, що окупаційна "влада" не може знайти колаборантів для роботи в "адміністраціях". Дефіцит становить практично 90%. Місцеві жителі не хочуть бути причетними до дій Кремля, тож окупанти змушені шукати людей регіонами.

1 травня повідомлялося, що російські окупанти підготували план евакуації із Запорізької області напередодні контрнаступу ЗСУ. Крім того, поширені вказівки щодо знищення документів та техніки.