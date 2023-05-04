МВД будет изымать все оружие у населения после войны: что украинцам нужно знать об этом уже сейчас

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что по окончании действия военного положения украинцам придется сдать, продать или переработать на разрешенный вид находящееся у них на руках оружие. Могут ли возникнуть с этим проблемы и какое наказание ожидает тех, кто проигнорирует требования государства, разбирался Фокус.

После окончания войны в Украине всем гражданам придется сдать, продать или переработать на разрешенный вид оружие, которое есть у них на руках. Об этом глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"По завершении военного положения оружие будет собственностью государства. Тогда будет определен срок, думаю, несколько месяцев, в течение которых каждый гражданин должен принести оружие в органы полиции или субъектов хозяйствования, сдать его или продать тем же субъектам хозяйствования, или выхолостить, или переделать в разрешенное оружие, охотничий карабин, например", — рассказал министр.

Он также сообщил, что сейчас МВД продолжает работать над законопроектом об обращении гражданского оружия. Клименко подчеркнул, что вокруг этого вопроса идет много дискуссий. По словам министра, украинцы имеют право ощущать безопасность, для этого оружие в стране должно стоять на учете и контролироваться, к тому же должны существовать четкие правила его ношения и использования.

Фокус спросил у Соломии Денис, адвоката АО "Бачинский и партнеры" и доцента кафедры уголовного права и криминологии Львовского национального университета, действительно ли полиция сможет изъять все имеющееся у гражданского населения оружие и какие проблемы могут с этим возникнуть.

Изъятие оружия у гражданского населения: юридический аспект

"Изъятие всего оружия у гражданского населения в Украине — цель амбициозная, но вполне реальная", — комментирует вопрос Соломия Денис.

Следует понимать, что в этом случае речь идет о двух видах оружия (сюда же относятся и боеприпасы):

Оружие, которое гражданскому населению выдало государство. Оружие, которое граждане самостоятельно купили, нашли или отобрали у врага во время полномасштабной войны.

После окончания боевых действий и военного положения у граждан будут забирать как первое, так и второе оружие. Как подчеркивает адвокат, государство ожидает, что украинцы добровольно сделают это в отведенный срок.

"Это ответственность самого человека. Действительно, законодатель в этом случае фактически полагается на высокую правовую культуру граждан Украины", — отмечает она.

Впрочем, если украинцы будут игнорировать требования государства, это может закончиться для них уголовным производством и реальными приговорами.

Денис объясняет, что за незаконное хранение оружия предусмотрена жесткая санкция — от 3 до 7 лет лишения свободы.

"Если будет установлено, что есть определенное неучтенное оружие, которое человек хранит без законных оснований, то будет открываться уголовное производство и в рамках досудебного расследования правоохранители будут изымать его", — добавляет адвокат.

Что касается того оружия, которое государство выдало гражданским лицам, то оно все стоит на учете, скрыть его от полиции не удастся, уточняет эксперт.

В том случае, когда оружие было потеряно или похищено, у гражданина также есть обязанность сообщить об этом органам Нацполиции Украины. Если до окончания войны гражданское лицо, чье оружие было утеряно или украдено, не сообщит об этом правоохранительным органам, то полиция будет выяснять наличие умысла по сокрытию такой информации, рассказывает Денис.

"Другими словами, все будет зависеть от конкретной ситуации — чем руководствовался человек, не сообщивший об этом, действительно ли это было сделано умышленно или по другим причинам", — резюмирует адвокат.

Напомним, глава МВД Игорь Клименко также сообщил, что в Украине в конце июня заработает Единый реестр оружия. По его словам, это значительно упростит процесс его приобретения и продажи.

Фокус также писал, что профильные министерства начали работу над документом под кодовым названием "Безопасная страна", в котором говорится, как будут жить украинцы после окончания российско-украинской войны.