Воины НГУ "приземлили" вражеский "Мавик" и ударили по позиции с его карты памяти (видео)

По словам представителя Нацгвардии Николая Уршаловича, перед этим дрон удалось сбить из стрелецкого оружия в районе Кременной Луганской области.

В районе Серебрянского лесничества под Кременной Луганской области служащие Нацгвардии сбили вражеский дрон, который помог определить позиции российских оккупационных сил. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил полковник Николай Уршалович, заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии.

Так, 30 апреля служащие 31-й бригады охраны общественного порядка им. генерал-майора Александра Радиевского НГУ заметили вражеский беспилотник MAVIC-3. Воины открыли огонь по БПЛА из стрелецкого оружия, в результате чего его удалось "приземлить".

После этого бойцы изъяли из вражеского дрона карту памяти, на которой находились координаты места запуска. Используя полученные координаты, врагу нанесли огневое поражение.

Напомним, в ночь на 4 мая в Сумской области украинские пограничники ликвидировали самодельный дрон-разведчик, который запустили с территории РФ в сторону Украины.

Также сообщалось, что российские инженеры из Свердловской области разработали дрон-камикадзе "Упырь", который уже испытали на войне в Украине. По словам разработчиков, БПЛА-камикадзе должны поражать технику, живую силу и боеприпасы украинских войск, создавая для них "невыносимые" условия.