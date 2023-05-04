Снаряды взрываются над головой: будни роты огневой поддержки 3 ОШБр под Бахмутом (видео)

Даже когда украинские защитники находятся в укрытии, российские захватчики пытаются попасть в них.

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины успешно выполняют задачи вблизи Бахмута, горячей точки фронта российско-украинской войны. В пресс-службе 4 мая в Telegram сообщили подробности.

На видео можно увидеть, что украинские защитники постоянно находятся под постоянным огнем врага. Даже когда казалось, что бойцы в укрытии, российские захватчики пытаются в них попасть. Снаряды разрываются над головами воинов.

В пресс-службе подразделения пояснили, что найти позицию для ведения огня это очень важно. Также нужно не выдавать себя. Если же враг зафиксирует группу, стоит отойти и обрести новую позицию, пока вражеская артиллерия тратит свой боекомплект.

Напомним, 4 мая в соцсети показали дорогу на Бахмут. На видео можно увидеть уничтоженную технику иностранного производства, в частности, австралийский Bushmaster PMV, американский бронетранспортер M113, бронеавтомобиль Dingo ATF немецкого производства, а также МТ-ЛБ советского производства.

Также 3 мая украинские защитники показали попадание вражеской артиллерии на территории Бахмута. В кадре можно увидеть выстрел из российского противотанкового комплекса. Впоследствии артиллерия РФ наносит удары по дворам домов. Также российские захватчики попали в многоэтажку, практически разрушив здание. На видео можно увидеть разрушенную инфраструктуру когда-то населенного города. Населенный пункт в Донецкой области фактически перестал существовать, ведь все здания, сооружения и коммуникации уничтожены в результате регулярных ударов россиян и их обстрелов.

В сети 5 апреля показали, как выглядит "дорогая жизнь" к Бахмуту. Защитники показали видео с автомобиля. В кадре можно увидеть горящий город впереди. Также зафиксировано уничтожение транспортных средств. Практически все транспортные коммуникации простреливаются врагом, но украинские защитники и дальше держат оборону города.