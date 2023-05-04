Остался котлован: оккупанты стерли с лица земли Дом с часами в Мариуполе (видео)

"Дом с часами" был построен в Мариуполе в 50-х годах прошлого века. В 2022 году в начале российско-украинской войны сильно пострадал от обстрелов и пожаров.

Российские оккупанты полностью уничтожили в Мариуполе один из его символов — Дом с часами Арнаутова. Об этом сообщил советник городского главы Петр Андрющенко в своем телеграм-канале в четверг, 4 мая.

"Дом с часами превращен в котлован. Без истории. Без уважения. Зато куча бурят, тувинцев и других "маленьких и коренных народов России" снабжены работой. Убирать трупы людей и домов в Мариуполе после российского освобождения", — написал Андрющенко.

Он уточнил, что уникальный памятник архитектуры россйиские оккупанты уничтожили под предлогом реконструкции.

На видеокадрах, опубликованных чиновником, видно, что на месте разрушенного дома работает крупная техника. Бульдозер сгребает строительный мусор в одну большую кучу, а экскаватор с помощью ковша поднимает его на поверхность.

Дом с часами в Мариуполе: чем он был уникален и знаменит

Дом был построен в 50-х годах прошлого века и располагался на проспекте Мира. Выполнен в стиле так называемой "сталинской архитектуры".

Часовая башня находилась на углу здания, на ее верхних этажах располагалась мастерская художника Виктора Арнаутова; после его смерти некоторое время в мастерской периодически занимались еще несколько художников, работавших в жанре монументальной живописи.

Часовая башня находилась на углу здания, на ее верхних этажах располагалась мастерская художника Виктора Арнаутова; после его смерти некоторое время в мастерской периодически занимались еще несколько художников, работавших в жанре монументальной живописи.

В 2021 году началась реставрация, в ходе которой планировалось провести ремонт фасада здания, выходящего на проспекты Металлургов и Мира.

В 2022 году во время боев за Мариуполь Дом с часами сильно пострадал. А в 2023 году оккупанты полностью снесли здание.

Напомним, 29 апреля президент Украины Владимир Зеленский показал, как изменился Мариуполь после обстрелов. Политик оценил новые снимки Мариуполя и напомнил: раньше в нем жили почти 500 тысяч человек. Президент также обратил внимание, что на сегодняшний день в городе практически не осталось целых зданий.

А 24 апреля горсовет Мариуполя показал свежие фотографии города и как он выглядит сейчас. На снимках запечатлены поврежденные здания и жилые дома, среди которых до сих пор ездят гражданские автомобили.