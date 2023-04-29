"На 90% уничтожен": Зеленский показал, как изменился Мариуполь после обстрелов (видео)

Спутниковые снимки, сделанные в 2022-2023 годах послужат доказательствами военных преступлений РФ в Мариуполе, говорят в проекте UNITED24.

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Компания Google обновила спутниковые снимки Мариуполя на карте онлайн-сервиса Google Map. Платформа UNITED24 подготовила ролик о том, как изменился вид города из космоса, его в Facebook опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.

Исходя из истории разрушений Мариуполя, снимки были сделаны спутниками компаний Airbus и Maxar Technologies в разные дни с середины марта 2022 года по настоящее время. Благодаря им аналитики обнаружили новые братские могилы в оккупированном городе.

Теперь каждый пользователь может увидеть, каким Мариуполь стал после российских обстрелов и оккупации: разрушенные здания, жилые дома, дым пожаров, пустырь на месте Драматического театра. Для сравнения представители UNITED24 показали спутниковые снимки города, сделанные в 2021 году.

"Все эти кадры являются доказательствами преступлений РФ. Точные масштабы разрушений и потерь можно будет оценить только после деоккупации города", — отметили авторы ролика.

Владимир Зеленский оценил новые снимки Мариуполя и напомнил: раньше в нем жили почти 500 тысяч человек. Президент также обратил внимание, что на сегодняшний день в городе практически не осталось целых зданий.

"Госдуарство-террорист сделало все, чтобы убить этот город. Более чем на 90% Мариуполь разрушен", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее писали, что по данным Мариупольского городского совета, российские войска разрушили более 1300 домов и убили более 22 тысяч мирных жителей. Некоторые здания до сих пор видны на снимках Google, хотя россияне их давно снесли, возможно, вскоре компания загрузит более свежие кадры. Впрочем, уже сейчас можно заметить уничтоженные торговые центры на въезде в Мариуполь, последствия обстрелов роддома и Мариупольского металлургического комбината имени Ильича.

24 апреля горсовет Мариуполя показал свежие фотографии города и как он выглядит сейчас. На снимках запечатлены поврежденные здания и жилые дома, среди которых до сих пор ездят гражданские автомобили.