"На 90% зруйновано": Зеленський показав, як змінився Маріуполь після обстрілу (відео)

Супутникові знімки, зроблені в 2022-2023 роках, послужать доказами воєнних злочинів РФ у Маріуполі, кажуть у проєкті UNITED24.

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Компанія Google оновила супутникові фото Маріуполя на карті онлайн-сервісу Google Map. Платформа UNITED24 підготувала ролик про те, як змінився вигляд міста із космосу, його у Facebook опублікував президент України Володимир Зеленський.

Виходячи з історії руйнувань Маріуполя, знімки були зроблені супутниками компаній Airbus та Maxar Technologies у різні дні із середини березня 2022 року. Завдяки ним аналітики виявили нові братські могили в окупованому місті.

Тепер кожен користувач може побачити, яким Маріуполь став після російських обстрілів та окупації: зруйновані будинки, житлові будинки, дим пожеж, пустир на місці Драматичного театру. Для порівняння представники UNITED24 показали супутникові знімки міста, зроблені у 2021 році.

"Всі ці кадри є доказами злочинів РФ. Точні масштаби руйнувань та втрат можна буде оцінити лише після деокупації міста", — зазначили автори ролика.

Володимир Зеленський оцінив нові знімки Маріуполя та нагадав: раніше у ньому жили майже 500 тисяч людей. Президент також звернув увагу, що на сьогодні у місті практично не залишилося цілих будівель.

"Держава-терорист зробила все, щоб убити це місто. Більш ніж на 90% Маріуполь зруйнований", — наголосив Володимир Зеленський.

Раніше писали, що за даними Маріупольської міської ради, російські війська зруйнували понад 1 300 будинків та вбили понад 22 тисячі мирних жителів. Деякі будівлі досі видно на знімках Google, хоча росіяни їх давно знесли, можливо, незабаром компанія завантажить свіжіші кадри. Втім, уже зараз можна побачити знищені торгові центри на в'їзді до Маріуполя, наслідки обстрілів пологового будинку та Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча.

24 квітня міськрада Маріуполя показала свіжі фото міста та як він виглядає зараз. На знімках зафіксовано пошкоджені будівлі та житлові будинки, серед яких досі їздять цивільні автомобілі.