Омбудсмен рассказал, сколько мирных жителей Украины находится в российском плену

По словам Дмитрия Лубинца, коммуникация с российской стороной ведется ежедневно. При этом, после освобождения оккупированных территорий количество случаев только увеличится.

На сегодняшний день в плену Российской Федерации может находиться не менее 20 тысяч гражданских украинцев. Вероятнее всего, эта цифра значительно больше. Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции, передает "Укринформ" 4 мая.

По его словам, эти данные базируются на основании личных обращений родственников к уполномоченному Верховной Рады. Они давали показания о том, что их родных и близких незаконно удерживали российские оккупанты.

"По нашим приблизительным оценкам, РФ сейчас удерживает более 20 тыс. гражданских заложников", — говорится в сообщении.

Цифра намного больше, как отметил далее Дмитрий Лубинец, потому что часть украинцев, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях Украины, не всегда имеют возможность обратиться к омбудсмену. "Власти" расценивают такой шаг как шпионаж.

При этом, переговоры с российскими представителями о том, чтобы вернуть наших людей на родину ведутся регулярно. Но больше подробностей озвучивать нельзя.

"После того, как мы вернем все украинские территории, эта цифра будет намного больше. Коммуникация есть. Это то, что я могу сейчас публично сказать", — добавил Дмитрий Лубинец.

Чаще всего коммуникация происходит с российским уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой через сотрудников офисов омбудсменов.

Напомним, 30 апреля Дмитрий Лубинец призвал украинцев на неподконтрольных территориях брать паспорта РФ для того, чтобы спасти себе жизнь. Кроме того, это едва ли не единственная возможность остаться дома, а не быть депортированным.