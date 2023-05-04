Над Киевом сбили вражеский беспилотник, возник пожар, – КГВА (фото)

Обломки сбитого беспилотника упали в Соломенском районе. На месте происшествия работают спасатели.

В четверг, 4 мая, силы ПВО Украины сбили беспилотник в Киеве. В результате падения обломков возник пожар. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram.

"Во время последней воздушной тревоги над Киевом был зафиксирован беспилотный летательный аппарат. Силами и средствами противовоздушной обороны объект был сбит. Информация о пострадавших или разрушениях жилого фонда или инфраструктуры отсутствует. Информация уточняется", – написал чиновник.

Позднее Попко добавил, что в результате падения обломков сбитого БПЛА в Соломенском районе столицы в нежилом помещении возник пожар.

"Представители ГСЧС работают на месте. Последствия уточняются", – говорится в сообщении.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе спасатели локализуют пожар в 4-этажном здании. Площадь возгорания – 50 м кв. За помощью к медикам, по его словам, никто пока не обращался.

Напомним, утром 4 мая в КГВА заявили, что в результате ночной атаки дронов обломки Shahed упали вокруг 10 жилых домов и повредили автомобили в трех районах столицы.

Тогда же сообщалось, что на протяжении ночи российские оккупанты атаковали три областных центра Украины иранскими дронами-камикадзе и ракетами. Были попадания в Одессе и Запорожье, а столица пережила третью за последние четыре дня атаку.