Уволенный "мясник Мариуполя" Мизинцев стал замкомандира ЧВК "Вагнер" (видео)

Не успели российского офицера уволить со службы в конце апреля, как он уже оказался в рядах частной военной компании Евгения Пригожина.

Уволенный в апреле уже генерал-полковник, бывший заместитель министра обороны, который отвечает за материально-техническое обеспечение ВС РФ Михаил Мизинцев стал заместителем командира в ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом 4 апреля сообщил российский пропагандист Александр Симонов.

"Сегодня в лагере подготовки с новым заместителем командира ЧВК "Вагнер" Михаилом Евгеньевичем Мизинцевым занимались доподготовкой подразделений", — написал Симонов в своем Telegram-канале.

Михаил Мизинцев (слева) и командующим подразделением ЧВК "Вагнер" Антон Елизаров (справа)

На опубликованном видео Мизинцев общается с командующим подразделением наемников, экс-офицером ГРУ Антоном Елизаровым, который рассказывает бывшему замминистра, как "вагнеровцы" учатся на своих ошибках и успехах Вооруженных сил Украины.

За что уволили генерала Мизинцева?

По данным Военной разведки Минобороны Великобритании, в минобороны РФ Мизинцев отвечал за материально-техническое обеспечение оккупационных войск России. Однако из-за проблем с логистикой и снарядным "голодом", который испытают россияне на фронте, глава оборонного ведомства Сергей Шойгу отправил в отставку своего подчиненного.

По данным росСМИ, официального подтверждения увольнения не было.

Чем известен генерал Мизинцев

В марте 2022 года в Одесской ОВА сообщили, что осадой Мариуполя руководил лично генерал-полковник Михаил Мизинцев. Примечательно, что до этого он руководил российской операцией в Сирии. По словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, он лично отдавал приказ бомбардировать Мариуполь, а также ударить по роддому в городе, Драмтеатру и гражданским домам. Практически он повторял в Мариуполе сирийский сценарий. После чего его и прозвали "мясником Мариуполя".

После оккупации Мариуполя в сентябре 2022 года Мизинцев был назначен на должность заместителя Минобороны РФ по материально-техническому обеспечению армии РФ. Известно, что российский офицер родом из Вологодской области РФ, в СМИ его также называют "любимцем Путина".

Напомним, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 4 мая заявил, что считает нецелесообразным прибегать к ядерному арсеналу в ответ на атаку дронов на Кремль. По его мнению нужно наказать того, кто отвечает за ПВО в Москве.