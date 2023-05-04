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Военный Фокус

В небе над Киевом сбили БПЛА "Байрактар", — Воздушные силы ВСУ

Фото: ukrinform | По данным ВС ВСУ, беспилотник утратил управление, поэтому его решили сбить

По словам военных, беспилотник утратил управление. Поэтому, дабы не подвергать опасности жителей столицы, его решили сбить при помощи мобильных огневых групп.

Сбитый вечером 4 мая в небе над Киевом беспилотник оказался украинским БПЛА Bayraktar TB2. Об этом в четверг, 4 мая, сообщили в пресс-центре Командования Воздушных сил ВСУ.

Как рассказали военные, во время планового полета беспилотник утратил управление. В Вооруженных силах посчитали, что неконтролируемый полет БПЛА в небе над Киевом мог привести к нежелательным последствиям, поэтому приняли решение сбить его при помощи расчетов мобильных огневых групп.

"Цель уничтожена! Жаль, но это техника, и такие случаи случаются. Вероятно, речь идет о технической неисправности, причины устанавливаются", — сказано в сообщении ВС ВСУ.

Отмечается, что в результате разлета осколков некто не пострадал.

В небе над Киевом сбили БПЛА

Ранее сообщалось, что 4 мая в небе над Киевом силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, после чего в Сети сразу же стали публиковать соответствующее видео.

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Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, в результате падения обломков в столице возник пожар, который оперативно ликвидировали.

Напомним, утром 4 мая в КГВА заявили, что в результате ночной атаки обломки дронов, сбитых силами противовоздушной обороны над Киевом, упали в трех районах города. Также поступила информация о поврежденных автомобилях и дорожном покрытии.