Накрывать сеткой-рабицей: в Госдуме РФ назвали новый способ борьбы с "дронами ВСУ"

По словам депутата Анатолия Вассермана, российская система противовоздушной обороны недостаточно чувствительна для того, чтобы фиксировать небольшие объекты.

В Российской Федерации рассматривается вопрос об укутывании нефтяных резервуаров и прочих подобных объектов сеткой-рабицей для защиты от атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил депутат Государственной Думы РФ Анатолий Вассерман в интервью изданию RostovGazeta.

Депутат сказал, российской системе ПВО недостает чувствительности для того, чтобы фиксировать небольшие летающие объекты, в том числе дроны. По его словам, сейчас идет работа над решением этой проблемы.

"Но эти разработки, к сожалению, очень далеки от завершения. Главная проблема заключается в том, что высокочувствительные локаторы могут быть слишком подозрительны и реагируют даже на птиц", — утверждает Вассерман.

Представитель Госдумы РФ также заявил, что атаки "беспилотников ВСУ" якобы не могут нанести существенного вреда. При этом он признал, что в случае контакта дрона с объектом, вроде нефтяного резервуара, результат может быть катастрофическим.

"Сейчас рассматривается вопрос об укутывании таких объектов сеткой-рабицей. Сделать это несложно. Можно даже в кустарных условиях на большом расстоянии от самого объекта" — заключил Анатолий Вассерман.

Борьба с дронами в РФ

После того как 3 мая здание Кремля подверглось атаке двух беспилотников, в России озадачились методами борьбы с БПЛА.

Так, в Москве ввели запрет на использование беспилотных летательных аппаратов без специального разрешения. Нарушения запрета грозит уголовной ответственностью. Подобные ограничения позже распространились примерно на 40 российских регионов.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по вопросам обороны Алексей Журавлев в ответ на "атаку дронов" на Кремль предложил сформировать эскадрилью орлов-перехватчиков для защиты важных объектов инфраструктуры.

Российские СМИ также сообщили, что в Москве начались сбои в работе GPS после атаки БПЛА на Кремль. По данным полиции, во время подготовки парада к 9 мая в столице будет активирована смена локации GPS.