Последствия очевидны: атаку БПЛА на Кремль не могли спланировать россияне, — экс-дипломат РФ

По словам бывшего представителя РФ в ООН в Женеве Бориса Бондарева, атаку скорее всего организовали проукраинские агенты в российской столице.

Российские спецслужбы не могли организовать атаку беспилотников на Кремль из-за огромных репетиционных потерь России. Об этом заявил бывший российский дипломат, который уволился после начала полномасштабной войны с Украиной в 2022 году, Борис Бондарев изданию Newsweek.

По его словам, теория о том, что предполагаемый удар беспилотников по Кремлю был операцией России под чужим флагом, не имеет смысла.

"Однако, если мы рассматриваем теорию о фальшивом флаге, неясно, какие выгоды могут быть для России, в то время как негативные последствия для имиджа РФ очевидны", — сказал он журналистам.

Он считает, что за этой операцией стоит Украина. По крайней мере, такую версию он называет самой вероятной. Правда, дроны не могли лететь непосредственно с территории Украины. Скорее, у Киева есть свои агенты в Москве.

Научный сотрудник Программы трансатлантической обороны и безопасности Центра анализа европейской политики Федерико Борсари отметил, что в целом он склонен согласиться с Бондаревым.

Он заявил, что инцидент может лишь оправдать эскалацию в отношении Украины со стороны России. Однако он парадоксальным образом показывает, насколько слаба российская ПВО.

"Я бы поставил свои деньги на Украину или проукраинские элементы в России", — сказал Борсари.

По его словам, за последние несколько недель другие аналогичные атаки с использованием как военных, так и модифицированных коммерческих беспилотников были направлены на нефтебазы в оккупированном Крыму, а также приграничных регионах России.

"Атака на Кремль следует консолидированной схеме и показывает не только то, что Украина имеет возможности для нанесения ударов по важным целям в России, что является огромным пропагандистским импульсом, но и то, что российская система ПВО уязвима", — отметил эксперт.

Напомним, что в Госдуме РФ придумали новый способ борьбы с "дронами ВСУ". По словам депутата Анатолия Вассермана, российская система противовоздушной обороны недостаточно чувствительна для того, чтобы фиксировать небольшие объекты.

Еще сообщалось, что в России глушат систему GPS после атаки БПЛА на Кремль. В Москве россияне столкнулись с навигационными сбоями – в случае местонахождения в определенных районах устройства показывают другие локации. В полиции рассказали, что такая ситуация будет наблюдаться во время подготовки к параду.