"Св*лочей замочить": Соловьев требует нанести ядерный удар по границе Украины и Польши (видео)

По словам российского пропагандиста, также необходимо уничтожить правительственные кварталы в Киеве, Одессе, Харькове и Ивано-Франковске, поскольку украинцы якобы пытались ликвидировать Владимира Путина с помощью БПЛА.

Российский пропагандист Владимир Соловьев высказался об атаках дронов над Кремлем и заявлении властей Нидерландов о том, что не существует какого-либо запрета на передачу Киеву истребителей. Эфир программы транслировался на канале "Россия 1".

"Эти страны сейчас работают над тем, чтобы поставить F-16, к производству которых они не имеют никакого отношения <…> собираются поставлять в Украину, плюс дальнобойные ракеты", — сказал пропагандист и призвал не допустить этого с помощью тактического ядерного оружия.

Он заявил о необходимости уничтожения правительственных кварталов в Киеве, Одессе, Харькове и Ивано-Франковске. Во всех крупных украинских городах, по его словам, должны быть уничтожены военкоматы, здания СБУ, ГУР, полиции и горадминистрации.

"Ядерным оружием долбануть по границе Украины с Польшей, чтобы поляки сильно не переживали — чуть поглубже к Украине. Через зараженную зону оружие не пойдет. И все. Они ставят задачу нас уничтожить, почему мы каждый раз будем откладывать?" — задался вопросом Соловьев.

Ракетный комплекс стратегического назначения "Тополь" Фото: РИА

"Невоенный, но очень жесткий человек" также настаивает на необходимости применения всего оружия, которое только есть в арсенале ВС РФ, поскольку уже "перейдены все красные линии" и "они попытались нашего президента ликвидировать".

Напомним, что Владимир Соловьев призвал уничтожить Украину после атаки дронов на Москву. Он назвал Украину "Укрорейхом", в отношении которой у РФ больше не должно быть красных линий.

Также сообщалось, что западные истребители F-16 появятся у Украины после успешного контрнаступления. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.