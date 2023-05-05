"Становится крайне опасно": жителей Константиновки в Донецкой области призвали срочно эвакуироваться

В последние дни российские оккупанты обстреливают город из всех имеющихся видов оружия, что приводит к гибели местных жителей, отмечают правоохранители.

В Константиновке Донецкой области участились вражеские обстрелы. Поэтому полиция Донецкой области в очередной раз обратилась к местным жителям с призывом эвакуироваться.

"В Константиновке становится крайне опасно, нужно эвакуироваться. За эти сутки 18 населенных пунктов Донецкой области подверглись российским обстрелам. Есть погибшие и раненые люди. Нас обстреливают из всех имеющихся видов вооружения", — отметила начальница отдела коммуникации полиции Донецкой области Александра Гаврилко.

По ее словам, необходимо ускорить эвакуацию из прифронтовых городов Донбасса. Для обстрелов враг использует авиацию, беспилотники, ракеты и артиллерию.

"Самая критическая гуманитарная ситуация в Бахмуте, Авдеевке, Угледаре, Марьинке, Красногоровке. Россияне постоянно обстреливают Константиновку, там становится крайне опасно для гражданского населения. Необходимо ускорить эвакуацию оттуда", — подчеркнула Гаврилко.

По сообщению полиции Донбасса, за последние сутки от вражеских ударов пострадал 21 населенный пункт. Разрушения получили 66 гражданских объектов: 40 жилых домов, корпуса учебного заведения, детские сады, завод, фермерское хозяйство, городов. Повреждены газовая труба, водопровод, линия электропередач, складское помещение, хозяйственное сооружение, гражданские и служебные автомобили.

Сообщается об одном погибшем и трех раненых.

ВСУ значительными усилиями удается удерживать трассу Константиновка-Бахмут в районе Ивановского. Положение меняется каждые 10-15 минут, противник предпринимает попытки "зайти в городские бои", поскольку осознает то, что Ивановское взять он не осилит.

Ранее начальник объединенного центра Сил обороны на Таврическом направлении Сергей Телятицкий заявил, что из-за регулярных обстрелов ВС РФ из Авдеевки хотят эвакуировать все гражданское население.