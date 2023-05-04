Обстрелы не прекращаются: из Авдеевки эвакуируют все местное население

По словам начальника Сил обороны на Таврическом направлении Сергея Телятицкого, ВСУ продолжают давать отпор противнику. Оккупанты выбрали тактику "мясных штурмов", из-за чего несут огромные потери среди личного состава.

Related video

Из Авдеевки в Донецкой области планируют эвакуировать всех мирных жителей из-за регулярных обстрелов со стороны Российской Федерации. Об этом заявил начальник объединенного центра сил обороны на Таврическом направлении Сергей Телятицкий в эфире телемарафона 4 мая.

По его словам, начнется эвакуация уже в ближайшее время из-за действий противника. Хоть людей там и не сильно много, они все же есть.

"В Авдеевке до сих пор остается мирное население. Там его осталось очень мало и скорее всего в ближайшие сроки будет эвакуировано все гражданское население из Авдеевки", — говорится в сообщении.

Кроме того, из Марьинки эвакуировали все мирное население еще в начале этого года, а теперь очередь дошла и до Авдеевки.

Сергей Теляцкий также поделился, что за последние сутки противник потерял не менее двух рот личного состава на Таврическом направлении. Это как раненые, так и убитые. Российские оккупанты во время своих атак используют тактику "мясных штурмов" и вступают в бои с ВСУ без огневой поддержки тяжелой техники.

ВСУ уничтожили не менее 28 единиц военной техники россиян и четыре склада боеприпасов

Всего было зафиксировано 24 попытки штурма со стороны российских оккупантов. В основном на этом направлении в составе оккупантов воюют вооруженные силы России, а не наемники "Вагнера".

Напомним, 28 апреля сообщалось, что оккупанты изменили тактику захвата Авдеевки и осуществляют не менее 300 обстрелов ежедневно. В военной администрации убеждены, что в такой способ россияне пытаются обрезать логистику для ВСУ.