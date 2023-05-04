Обстріли не припиняються: з Авдіївки евакуювали все місцеве населення

За словами начальника Сил оборони на Таврійському напрямку Сергія Телятицького, ЗСУ продовжують давати відсіч противнику. Окупанти обрали тактику "м'ясних штурмів", через що зазнають величезних втрат серед особового складу.

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Із Авдіївки у Донецькiй областi планують евакуювати всіх мирних жителів через регулярні обстріли з боку Російської Федерації. На цьому наголосив начальник об'єднаного центру сил оборони на Таврійському напрямку Сергій Телятицький в ефірі телемарафону 4 травня.

За його словами, розпочнеться евакуація вже найближчим часом через дії супротивника. Хоч людей там і не дуже багато, вони все ж таки є.

"В Авдіївці досі залишається мирне населення. Там його залишилося дуже мало, і, швидше за все, в найближчі терміни буде евакуйовано все цивільне населення з Авдіївки", — йдеться в повідомленні.

Крім того, з Мар'їнки евакуювали все мирне населення ще на початку цього року, а тепер черга дійшла до Авдіївки.

Сергій Телятицький також поділився, що за останню добу противник втратив щонайменше дві роти особового складу на Таврійському напрямку. Це як поранені, так і вбиті. Російські окупанти під час своїх атак використовують тактику "м'ясних штурмів" і вступають у бої із ЗСУ без вогневої підтримки важкої техніки.

ЗСУ знищили не менш ніж 28 одиниць військової техніки росіян і чотири склади боєприпасів

Усього було зафіксовано 24 спроби штурму з боку російських окупантів. Здебільшого на цьому напрямі у складі окупантів воюють збройні сили Росії, а не найманці "Вагнера" .

Нагадаємо, 28 квітня повідомлялося, що окупанти змінили тактику захоплення Авдіївки та здійснюють не менш ніж 300 обстрілів щодня. У військовій адміністрації переконані, що так росіяни намагаються обрізати логістику для ЗСУ.