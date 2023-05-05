Украина получит от Дании и Германии 80 танков Leopard 1, – СМИ

Техника, как обещают в Министерстве обороны Дании, будет готова к использованию танковыми бригадами ВСУ уже в июне.

Дания и Германия совместно передадут Украине 80 танков Leopard 1. Об этом заявил 5 мая Троэльс Лунд Поульсен, исполняющий обязанности министра обороны Дании, сообщает TV2 Nyheder.

Техника будет готова к использованию уже в июне. Он отметил, что 80 танков этой версии – это очень значительное количество.

Троэльс Лунд Поульсен посетил Германию, где обсудит вопросы поставок с Борисом Писториусом, руководителем военного ведомства ФРГ. Они встретятся с некоторыми датскими инструкторами, обучающими украинцев готовиться к использованию соответствующей техникой. Подготовка украинских военных продлится около месяца.

Отмечается, что сотрудничество стартовало еще в феврале. Проект оценивается в общую стоимость в один миллиард датских крон. Средства, как отмечают журналисты из Дании, должны использоваться для подготовки украинских военных, укомплектования танков боеприпасами и запчастями.

Троэлс Лунд Поульсен заверил, что украинцы получат пользу от танков Leopard 1. Техника долгое время находилась на складе во Фленсбурге. По его словам, эти танки обладают очень хорошей способностью к стрельбе, а экипаж получит хорошую возможность ориентировки на местности.

"Это очень большое количество и то, что требуют украинцы", — пояснил министр.

Напомним, в Минобороны Германии 28 апреля назвали сроки поставки десятков танков Leopard 1А5 в Украину. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Украина получит Leopard версии 1A5 в середине года. По его словам, уже были переданы украинским военным в марте 18 современных Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder. Снабжение запасных частей и боеприпасов также включено в соответствующие пакеты помощи. По словам Писториуса, вместе с партнерами "благодаря соответствующей поставке удалось обеспечить бригаду".

Также Троэльс Лунд Поульсен, исполняющий обязанности министра обороны Дании, 10 апреля заявил, что наше государство получит 100 единиц Leopard 1. По его словам, поставки возможны из-за заключенного зимой соглашения между Данией и Германией.