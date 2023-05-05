"Больше одной ракеты в час": с начала мая РФ нанесла по Украине 145 авиаудара, — Госдеп

По словам спикера Госдепартамента США Веданта Пателя, из расчета на количество часов в сутках, российские войска выпускали по Украине больше одной ракеты, бомб или дронов в час четыре дня подряд. Погибло больше ста граждан, в том числе пятеро детей.

В первые дни мая Россия нанесли по Украине 145 ударов ракетами, бомбами или дронами. Другими слвоами, это больше одного снаряда в час. Об этом сообщил спикер Госдепартамента США Ведант Патель, пресс-конференция транслировалась в Twitter.

С 1 мая было 145 авиаударов по Украине, заявил Патель. Из расчета на количество часов в сутках, получается больше одной одной ракеты, бомбы или дрона в час в течение четырех дней кряду, пояснил он.

Представитель Госдепа уточнил, что, хотя Украина хорошо применяет противовоздушную оборону, все же "трусливые атаки России только за последние три дня нанесли травмы и убили больше сотни невинных граждан, в том числе минимум пять детей".

"США никогда не будут закрывать глаза на то, что происходит в Украине и жестокие российские атаки на гражданскую инфраструктуру", — сообщил спикер, добавив, что накануне был анонсирован новый пакет военной помощи Украине на 300 млн долларов. С учетом этих средств, с 24 февраля прошлого года Украина получила военную и другую помощь уже на 35,8 млрд долларов.

"Мы продолжим помогать Украине защититься от российской агрессии", — заверил представитель Госдепа. Он также отдал должное "чрезвычайному мужеству Вооруженных сил и граждан Украины", противостоящих российским оккупантам.

Напомним, что власти Дании и Германии анонсировали поставки в Украину 80 танков Leopard 1, которые, по сообщениям Минобороны Дании, уже в июне будут на вооружении танковых бригад ВСУ.

Ранее сообщалось, что Генштаб ВСУ показал ЗРК IRIS-T на боевом дежурстве.