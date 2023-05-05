Генштаб ВСУ показал ЗРК IRIS-T на боевом дежурстве (фото)

Зенитный ракетный комплекс ПВО и ПРО среднего радиуса IRIS-T SLM способен уничтожать практически все цели на расстоянии до 40 км.

Related video

Зенитный ракетный комплекс IRIS-T выполняет задачи на боевом дежурстве. Подробности 5 мая сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В ведомстве показать фотографии работы экипажей в соответствии с техникой. В сообщении не сообщили, какие подразделения получили соответствующие системы немецкого производства.

"ЗРК IRIS-T на боевом дежурстве. Вместе победим! Слава Украине!", – отметили в ведомстве.

Характеристики ЗРК IRIS-T

Зенитный ракетный комплекс ПВО и ПРО среднего радиуса действия ЗРК IRIS-T был разработан специалистами немецкой компании Diehl Defence. Задача системы – уничтожение самолетов, вертолетов, крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов. Разработку современных систем специалистов из Германии завершили в 2014 году.

Комплекс вооружен 4 ракетами IRIS-T. Эффективная зона работы до цели составляет до 25 км по высоте и до 40 км по расстоянию. Координаты GPS и канал передачи данных с ракетой предоставляют экипажу для целеуказания. Трехмерная РЛС АФАР CEAFAR производства CEA Technologies – основной сенсор. Эта РЛС выполняет функции поиска целей вокруг, а также приводит зенитные управляемые ракеты. При необходимости военнослужащие могут использовать оптико-электронную станцию.

Напомним, Николай Олещук, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины, 4 мая рассказал, что с октября 2022 года дивизион ЗРК IRIS-T ликвидировал более 60 воздушных целей в украинском небе. Экипажи сообщили, что были удивлены, насколько успешно техника способна уничтожать вражеские воздушные объекты. После развертывания зенитно-ракетного комплекса операторы, все офицеры, находятся в безопасном месте, а боевая единица выполняет задачи по уничтожению воздушных российских целей, пытающихся нарушить воздушное пространство Украины.