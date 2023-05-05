Польша со следующего года будет производить и ремонтировать РСЗО HIMARS (фото)

Открытие завода по производству РСЗО HIMARS позволит увеличить масштабы производства систем, в которых после начала войны в Украине стали заинтересованы многие европейские страны.

В 2023 году в Польше будет создан "центр HIMARS", который станет хабом для производства и обслуживания РСЗО HIMARS не только для Польши, но и других стран Европы. Об этом 4 мая сообщило польское агентство PAP.

По информации министерства обороны Польши, глава оборонного ведомства страны Мариуш Блащак 4 мая посетил американский оборонный завод Camden Lockheed Martin в Арканзасе, где производятся артиллерийские системы Himars, где провел переговоры с руководством завода. Блащак сообщил, что руководство завода выразило уверенность в тестом сотрудничестве с польской оборонной промышленностью с целью ее укреплять, а также увеличить масштабы производства систем HIMARS.

"В этом году в Польше будет создан "центр HIMARS", который должен стать хабом для обслуживания и производства HIMARS не только для Польши, но и для европейских стран, многие из которых заинтересованы в приобретении реактивной артиллерийской системы", — заявил во время встречи Блащак.

Также министр обороны Польши отметил, что в 2023 году в Польшу прибудут заказанные в 2019-м году пусковые установки, которыми оснастят военных, ответственных за оборону Сувальского перешейка. Также, по его словам, Варшава продолжает переговоры с Америкой о закупке 500 дополнительных пусковых установок.

Учитывая хорошие показатели использования противотанковых комплексов Javelin в Украине, Блащак отметил, что обсудил с руководством завода возможное производство этих комплексов у себя в стране.

Напомним, 3 мая в министерстве обороны Украины показали условия, в которых хранят реактивные системы залпового огня HIMARS.

Также 28 апреля стало известно о том, что армия Соединенных Штатов заключила с Lockheed Martin сделку на сумму 4,8 миллиарда долларов на производство снарядов GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS.