Не страшны ядерные удары: в Минобороны показали как хранят системы HIMARS (видео)

Украинский защитник под псевдонимом "капитан HIMARS" отметил, что ни одна из РСЗО не была уничтожена и призвал оккупантов присылать ему координаты целей для реактивных систем, чтобы избежать удара с неба.

Related video

В Министерстве обороны Украины показали условия, в которых хранят реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом 3 мая сообщает официальная пресс-служба Министерства обороны в Twitter.

В частности, на официальной странице ведомства было опубликовано ознакомительное видео, на котором показывают солдата, называющего себя "капитан HIMARS", который рассказывает о том, что системы РСЗО сохраняют в военных объектах времен Советского союза.

Под видео указано, что данное обращение — это "дружеское напоминание от капитана ХИМАРСА для предъявления по месту требования".

"Российский солдат, меня зовут капитан HIMARS и я держу свое слово. И я не бью по расположению тех секторов, откуда я получаю координаты бронетехники и складов с боеприпасами. Тебе продолжают врать, что HIMARS практически не осталось. Посмотри в каких условиях мы храним системы HIMARS. Это военные объекты, построенные еще в Советском союзе, которым не страшны даже ядерные удары", — заявляет человек в форме на видео.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения Украина не потеряла ни одной из переданных странами-союзниками систем HIMARS.

"Российский солдат, продолжать отправлять мне координаты целей, и тогда смерть не обрушится на тебя с неба", — призвал военный.

Напомним, 1 мая, украинские защитники выпустили почти два ответных пакета по российским оккупантам за обстрелы Умани, Днепра, Запорожья, Павлограда и других украинских городов.

28 апреля стало известно о том, что три ракеты, выпущенные из реактивной системы залпового огня HIMARS, попали в здание, в котором был размещен офицерский состав Владикавказского гарнизона 58 армии РФ.