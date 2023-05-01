За Умань и другие города Украины! ВСУ показали работу M142 HIMARS (видео)

Почти два ответных пакета за обстрелы Умани, Днепра, Запорожья, Павлограда и других украинских городов выпустили защитники из HIMARS.

Related video

РСЗО HIMARS украинские защитники используют для противодействия российским оккупантам. Видео 1 мая опубликовал в Telegram депутат и представитель комитета по национальной безопасности, обороне и разведке в Верховной Раде Юрий Мысягин.

Он отметил, что это является определенным возмездием за преступления россиян против гражданского населения. Разрушительная сила высокоточного оружия беспокоит захватчиков, поэтому было выпущено значительное количество снарядов.

"Почти два пакета в ответ за Умань, Днепр, Павлоград, Запорожье и другие мирные города Украины", – заявил он.

Характеристики M142 HIMARS

Американская реактивная артиллерийская система M142 HIMARS производится в США с 2003 года. Грузовик HIMARS получил массу 16 тонн, из которых 5 ― полезной нагрузки: несет одну ракету MGM-140 ATACMS или шесть снарядов для залпового огня. Транспортируется военная техника на самолете C-130.

Броня способна защитить от легких патронов и осколков. Основное вооружение: 6 снарядов 227 мм класса MLRS или 1 ракета 610 мм ATACMS или 2 ракеты PrSM. Максимальная скорость по шоссе составляет 85 км/ч. Система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами.

Напомним, ракеты HIMARS в конце апреля попали в здание с офицерами войск РФ. По словам одного из российских оккупантов, инцидент произошел в 20 километрах от линии боевого столкновения. В результате прилета были выведены из строя ретрансляторы и уничтожены технологические мосты. Три ракеты, выпущенные из реактивной системы залпового огня HIMARS, разнесли сооружение, где решили разместиться представители офицерского состава Владикавказского гарнизона 58-й армии.

Также бойцы Вооруженных сил Украины 15 апреля уничтожили редкую технику войск РФ, применив HIMARS. В ликвидации российского комплекса Р-330Ж "Житель" также участвовали операторы сил спецопераций, которым удалось обнаружить технику в тылу противника в Донецком направлении.