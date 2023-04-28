До 14 тысяч в год: США заключили контракт на производство новых снарядов для HIMARS, — СМИ

По словам журналистов, производитель собирается нарастить темпы производства с 6 000 до 14 000 ракет в год. Еще одно многолетнее соглашение с Пентагоном планируется подписать уже в 2024 году

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Армия Соединенных Штатов заключила с Lockheed Martin сделку на сумму 4,8 миллиарда долларов на производство снарядов GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом пишет DefensNews.

По словам журналистов, Соединенные Штаты поставили большое количество аналогичных снарядов в Украину для защиты от российской агрессии. Количество снарядов, которые получила Украина, Пентагон не раскрыл.

Предполагается, что темпы производства GMLRS нарастят с 6 000 до 14 000 в год. Кроме того, еще одно многолетнее соглашение планируется подписать уже в 2024 году благодаря новым полномочиям конгресса США.

"Многолетние контракты, обычно предназначенные для дорогостоящих и крупных программ, обеспечивают более долгосрочную уверенность, которая может снизить стоимость", — говорится в сообщении.

Также в материале сказано, что работа над теперешним контрактом должна быть завершена в 2026 году.

Представитель компании Lockheed Джей Прайс заявил, что цепочки поставок движутся с беспрецедентной скоростью, чтобы нарастить производственные мощности.

Кроме того, старший менеджер по развитию бизнеса Бекки Уитроу рассказала журналистам, что компания уже начала разработку ракеты с увеличенным радиусом действия. Летное испытание будет, как предполагается, проведено в конце 2023 года.

Что такое GMLRS

Реактивные управляемые снаряды калибра 227 мм. Применяется в реактивных системах залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS. По состоянию на октябрь 2022 года произведено более 60 000 ракет GMLRS

Напомним, что армия США заказала больше дронов Switchblade 300. Военные купят у производителя беспилотники Switchblade 300 на сумму $64, часть из них США передадут странам-союзникам.

Также сообщалось, что в Сенате США возмутились темпами поставок Abrams в Украину. Сенатор-республиканец Том Коттон считает, что американские танки могли бы отправиться на фронт быстрее, если бы президент Байден захотел и для этого была политическая воля.