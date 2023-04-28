До 14 тисяч на рік: США уклали контракт на виробництво нових снарядів для HIMARS, — ЗМІ

За словами журналістів, виробник збирається наростити темпи виробництва із 6 000 до 14 000 ракет на рік. Ще одну багаторічну угоду з Пентагоном планується підписати вже в 2024 році.

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Армія Сполучених Штатів уклала з Lockheed Martin угоду на 4,8 мільярдів доларів на виробництво снарядів GMLRS для реактивних систем залпового вогню HIMARS. Про це пише DefensNews.

За словами журналістів, Сполучені Штати поставили велику кількість аналогічних снарядів в Україну для захисту від російської агресії. Кількість снарядів, які одержала Україна, Пентагон не розкрив.

Передбачається, що темпи виробництва GMLRS збільшаться із 6 000 до 14 000 на рік. Крім того, ще одну багаторічну угоду планується підписати вже в 2024 році завдяки новим повноваженням конгресу США.

"Багатолітні контракти, які зазвичай призначені для дорогих і великих програм, забезпечують більш довгострокову впевненість, яка може знизити вартість", — йдеться в повідомленні.

Також у матеріалі сказано, що роботу над нинішнім контрактом має бути завершено у 2026 році.

Представник компанії Lockheed Джей Прайс заявив, що ланцюжки постачання рухаються з безпрецедентною швидкістю, щоб наростити виробничі потужності.

Крім того, старша менеджерка з розвитку бізнесу Беккі Вітроу розповіла журналістам, що компанія вже розпочала розробку ракети зі збільшеним радіусом дії. Льотне випробування буде, як передбачається, проведено наприкінці 2023 року.

Що таке GMLRS

Реактивні керовані снаряди калібру 227 мм. Застосовується у реактивних системах залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS. Станом на жовтень 2022 року вироблено понад 60 000 ракет GMLRS

Нагадаємо , що армія США замовила більше дронів Switchblade 300. Військові куплять у виробника безпілотники Switchblade 300 на суму $64, частину США передадуть країнам-союзникам.

Також повідомлялося, що в Сенаті США обурилися темпами постачання Abrams в Україну. Сенатор-республіканець Том Коттон вважає, що американські танки могли б вирушити на фронт швидше, якби президент Байден схотів і для цього була політична воля.