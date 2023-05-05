Готовят запасы: оккупанты готовятся отступать в Крым, спасаясь от контрнаступления ВСУ

Российские военные, оккупационная администрация, а также местные коллаборанты готовятся не только отступать, но и хотят депортировать нескольких тысяч украинцев из Запорожской области.

В преддверии контрнаступления украинских военных российские оккупанты готовятся к спешной эвакуации в южных регионах Украины. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил Центр национального сопротивления.

В первую очередь речь идет о членах оккупационной администрации на захваченных ВС РФ территориях. Кроме того покинуть временно оккупированные регионы готовятся и украинцы-коллаборанты.

В основном речь идет об эвакуации в аннексированный Крым, а не в регионы РФ.

Так, в Запорожской области уже разработан план эвакуации работников оккупационной администрации и членов их семей в Крым.

"Аналогичная ситуация в Херсонской области. В частности, большинство коллаборантов из населенных пунктов на косе Арабатская стрелка уже покинули регион", — говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

Кроме того, на Крымском полуострове российские военные и представители оккупационной администрации спешно заготавливают запасы воды и еды. Они опасаются, что во время контрнаступления ВСУ полуостров будет отрезан от систем водоснабжения.

Контрнаступление ВСУ в 2023 году: к чему готовятся российские оккупанты

В пятницу, 5 мая, так называемый "вице-премьер" Андрей Козенко сообщил ТАСС о том, что "администрация" планирует переселить из Запорожской области около 70 тысяч человек. Оккупационные власти уже даже озвучили формальную причину для депортации украинцев: людей якобы спасают от обстрелов украинских военных.

Кроме того представитель оккупационных властей в Запорожской области Евгений Балицкий 5 мая написал в своем телеграм-канале о том, что в скором будущем планируется "эвакуация" жителей 18 населенных пунктов в Запорожской области. По его словам, вывозить будут семьи с детьми, пожилых людей, инвалидов и пациентов медицинских учреждений.

Напомним, 1 мая Центр национального сопротивления сообщил о том, что российские оккупанты подготовили план эвакуации из Запорожской области в преддверии контрнаступления Вооруженных сил Украины. Оккупационная администрация, по данным подполья, распространила указания по уничтожению документов и техники.

Коме того в сводке за 4 мая Институт исследования войны сообщил о том, что Россия боится потерять контроль над Запорожской АЭС в ходе контрнаступления ВСУ. Оккупанты все больше озабочены своими возможностями сохранить ядерный объект перед готовящимся контрнаступлением Украины. На четвертом энергоблоке ЗАЭС увеличивают запасы военного оборудования, оружия и взрывчатки.