Россия боится потерять контроль над Запорожской АЭС в ходе контрнаступления ВСУ, — ISW

Российские силы все больше озабочены своими возможностями сохранить ядерный объект перед готовящимся контрнаступлением Украины. На четвертом энергоблоке ЗАЭС увеличивают запасы военного оборудования, оружия и взрывчатки.

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Если данные об наращивании объемов военного оборудования на ЗАЭС подтвердятся, это будет означать, что российские силы все больше озабочены тем, достаточно ли у них возможностей, чтобы сохранить контроль над ядерным объектом во время контрнаступления Украины. Об этом сообщает "Институт исследования войны" в сводке от 4 мая.

Российские силы продолжают ставить под угрозу Запорожскую АЭС в преддверии украинского контрнаступления. 3 мая представители Украины сообщили, что команда МАГАТЭ, побывавшая на ЗАЭС, рассказала, что российские войска увеличивают запасы военного оборудования, оружия и взрывчатки на территории четвертого энергоблока ЗАЭС.

Контролируемые территории ВС РФ в районе Запорожской АЭС по состоянию на 4 мая 2023

Глава оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов отрицает обвинения в свой адрес. Он заявил, что миссия МАГАТЭ ни о чем подобном не заявляла, а Украина создает условия для провокаций на Запорожской АЭС.

Напомним, что, по данным "Энергоатома", перед контрнаступлением ВСУ "руководство" ЗАЭС срочно ушло в отпуск. Энергетики отмечают, что на АЭС наблюдается критический дефицит персонала. Так называемых руководителей не отпускают, но "директор" АЭС Юрий Черничук бежал в Крым 1 мая.

13 апреля в "Энергоатоме" сообщили, что возле машинного зала на Запорожской АЭС взорвалась российская мина. Взрывы услышали украинские атомщики, продолжающие работать на ЗАЭС. Отмечалось, что россияне попытались скрыть следы происшествия, чтобы об этом не стало известно экспертам МАГАТЭ.