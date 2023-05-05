Росія боїться втратити контроль над Запорізькою АЕС під час контрнаступу ЗСУ, — ISW

Російські сили все більше стурбовані своїми можливостями зберегти ядерний об'єкт перед контрнаступом України, що готується. На четвертому енергоблоці ЗАЕС збільшують запаси військового обладнання, зброї та вибухівки.

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Якщо дані про нарощування обсягів військового обладнання на ЗАЕС підтвердяться, це означатиме, що російські сили все більше переймаються тим, чи достатньо в них можливостей, щоб зберегти контроль над ядерним об'єктом під час контрнаступу України. Про це повідомляє "Інститут дослідження війни" у зведенні від 4 травня.

Російські сили продовжують ставити під загрозу Запорізьку АЕС напередодні українського контрнаступу. 3 травня представники України повідомили, що команда МАГАТЕ, яка побувала на ЗАЕС, розповіла, що російські війська збільшують запаси військового обладнання, зброї та вибухівки на території четвертого енергоблоку ЗАЕС.

Голова окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов заперечує звинувачення на свою адресу. Він заявив, що місія МАГАТЕ ні про що подібне не заявляла, а Україна створює умови для провокацій на Запорізькій АЕС.

Контрольовані території ЗС РФ в районі Запорізької АЕС станом на 4 травня 2023 року

Нагадаємо, що, за даними "Енергоатому", перед контрнаступом ЗСУ "керівництво" ЗАЕС терміново пішло у відпустку. Енергетики наголошують, що на АЕС спостерігається критичний дефіцит персоналу. Так званих керівників не відпускають, але "директор" АЕС Юрій Черничук утік до Криму 1 травня.

13 квітня в "Енергоатомі" повідомили, що біля машинної зали на Запорізькій АЕС вибухнула російська міна. Вибухи почули українські атомники, які продовжують працювати на ЗАЕС. Наголошувалося, що росіяни спробували приховати сліди події, щоб про це не стало відомо експертам МАГАТЕ.