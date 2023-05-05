Боятся "диверсантов"? Беларусь ввела контроль на въезде из России

На контрольно-пропускных пунктах тщательно проверяют граждан России — с паспортным контролем, а иногда и личным досмотром.

Беларусь ввела временный пограничный контроль на границе с Российской Федерацией. Там установили контрольно-пропускные пункты. Об этом Госпогранкомитет Беларуси заявил в комментарии "Зеркало".

В белорусском ведомстве рассказали, что такие нормы якобы ввели в рамках исполнения соглашения "о взаимном признании виз". Контроль установили на шести основных направлениях, его проводят только в случае въезда из России в Беларусь.

В Погранкомитете отметили, что такие меры ввели на время, но не уточнили дату их отмены. Сообщили, что "до особого распоряжения".

Тем временем местные Telegram-каналы сообщают о многокилометровых очередях, которые выстраиваются у на скорую руку поставленных вагончиков КПП.

"Проверяют россиян с пристрастием — тщательный паспортный контроль и т. д.", – говорится в сообщении.

Подписчик рассказал, что всех выгоняют из машин, обыскивают и записывают документы.

Напомним, 1 мая бывший спичрайтер Кремля Аббас Галлямов заявил, что белорусский политик Александр Лукашенко предчувствует поражение российских войск в Украине и "начинает отползать". Таким образом он становится проблемой для Путина.

28 апреля Лукашенко заявил, что украинцы и поляки не нападут на Беларусь. По его словам, "западники" убедили его в том, что никто не собирается вторгаться на территорию республики, но надо быть готовыми ко всему.