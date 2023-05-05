Боятся ударов РФ по инфраструктуре Европы и США: страны НАТО провели срочные учения

По словам командующего Альянса Стивена Мака, в мероприятии приняло участие 12 членов Союза. Главной целью было усовершенствование навыков противодействия провокациям со стороны Кремля.

Страны НАТО усилили наблюдение за своими подлодками после того, как появились опасения, что РФ может нанести удар по критически важным подводным объектам Европейского союза и США. Об этом сообщает командующий подводными лодками Стивен Мак, передает Bloomberg 5 мая.

Последние практически две недели, как говорится в сообщении, НАТО прочесывали море у берегов Норвегии и Исландии пытаясь найти фиктивную вражескую подлодку.

Такой тип учений был создан для того, чтобы усовершенствовать навыки противодействия провокаций с подлодками РФ.

"Асимметричная угроза подлодки заключается в ее малозаметности, в том факте, что другие страны, как правило, не знают, где они действуют", — заявил Стивен Мак.

Учения получили название Dynamic Mongoose и начались еще 24 апреля. 12 стран НАТО, среди которых Соединенные Штаты Америки, Канада, Испания и Португалия объединили свои морские патрульные самолеты, надводные корабли, а также подлодки для поиска враждебных подводных лодок.

Проходили учения в стратегичесом для Альянса районе — Гренландия-Исландия-Великобритания, через который могли проходить российские судна для выхода в Атлантический океан.

То есть, если силы РФ окажутся там, то могут попытаться нарушить коммерческое судоходство или же повредить линии военных поставок США. Это понесет за собой значительный ущерб.

Напомним, 3 мая СМИ сообщали, что РФ может атаковать подводные объекты инфраструктуры США и Европы. Глава разведки убежден, что Кремль попытается нацелиться на подводные кабели, на долю которых приходится 95% интернет-коммуникаций. Также через них ежедневно проходят финансовые транзакции на сумму около 10 триллионов долларов.