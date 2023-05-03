НАТО предупреждает: РФ может атаковать подводные объекты инфраструктуры США и Европы, — СМИ

По словам главы разведки НАТО, Россия может нацелиться на подводные кабели, на долю которых приходится 95% интернет-коммуникаций. Также через них ежедневно проходят финансовые транзакции на сумму около 10 триллионов долларов.

Related video

Россия составляет карту важнейших подводных систем инфраструктуры Европы и США в Атлантическом океане, Балтийском и Северных морях. Это делается для возможной атаки. Об этом заявил помощник генерального секретаря НАТО по разведке и безопасности Дэвид Каттлер, пишет Bloomberg.

По его словам, РФ может нацелиться на подводные кабели и критически важные объекты инфраструктуры Запада. Москва хочет получить рычаги давления на те страны, которые поставляют Украине оружие.

"Россия активно занимается картографированием критической инфраструктуры союзников как на суше, так и на морском дне, эти усилия поддерживаются российскими военными и гражданскими разведывательными службами", — сказал Каттлер.

Издание пишет, что страны-члены НАТО хотят защитить подводные кабели, на долю которых приходится 95% интернет-коммуникаций. Также через них ежедневно проходят финансовые транзакции на сумму около 10 триллионов долларов.

Каттлер также указал на военную стратегию России, которая предусматривает быстрое уничтожение жизненно важной инфраструктуры на ранних стадиях конфликта. Эту тактику ВС РФ пытаются применить и в Украине. По его словам, усилия Москвы частично возглавляются программой подводной разведки Министерства обороны РФ.

По словам Каттлера, хотя Китай также проявляет активность в Атлантике, он больше заинтересован в покупке инфраструктуры, чем в тестировании уязвимостей.

По словам журналистов, НАТО недавно создала группу координации подводной инфраструктуры, которую возглавил генерал-лейтенант Ханс-Вернер Вирманн. По его словам, Альянс хочет усилить наблюдение, чтобы выявлять подозрительные действия вблизи или над критическими подводными кабелями, трубопроводами и прочими объектами.

Напомним, что совместное расследование нескольких групп западных специалистов показало, что корабли ВМФ РФ находились вблизи "Северных потоков" накануне взрывов. Судно "Сибиряков" Балтийского флота РФ, занимающееся проведением подводных операций, находилось в районе расположения "Северных потоков" накануне взрывов.

Также сообщалось, что в конце марта в ООН отклонили резолюцию РФ о подрыве "Северного потока". Постоянный представитель США в ООН Роберт Вуд обвинил Кремль в попытке воспрепятствовать текущим национальным расследованиям взрывов.