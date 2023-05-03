НАТО попереджає: РФ може атакувати підводні об'єкти інфраструктури США та Європи, — ЗМІ

За словами глави розвідки НАТО, Росія може націлитись на підводні кабелі, на долю яких припадає 95% інтернет-комунікацій. Також через них щодня проходять фінансові транзакції на суму близько 10 трлн доларів.

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Росія складає карту найважливіших підводних систем інфраструктури Європи та США в Атлантичному океані, Балтійському та Північному морях. Це робиться для можливої атаки. Про це заявив помічник генерального секретаря НАТО з розвідки та безпеки Девід Каттлер, пише Bloomberg.

За його словами, РФ може націлитись на підводні кабелі та критично важливі об'єкти інфраструктури Заходу. Москва хоче отримати важелі тиску на ті країни, які постачають Україні зброю.

"Росія активно займається картографуванням критичної інфраструктури союзників як на суші, так і на морському дні, ці зусилля підтримуються російськими військовими та цивільними розвідувальними службами", — сказав Каттлер.

Видання пише, що країни-члени НАТО хочуть захистити підводні кабелі, на яких припадає 95% інтернет-комунікацій. Також через них щодня проходять фінансові транзакції на суму близько 10 трлн доларів.

Каттлер також вказав на військову стратегію Росії, яка передбачає швидке знищення життєво важливої інфраструктури на ранніх стадіях конфлікту. Цю тактику ЗС РФ намагаються застосувати в Україні. З його слів, зусилля Москви частково очолюються програмою підводної розвідки Міністерства оборони РФ.

За словами Каттлера, хоча Китай також виявляє активність в Атлантиці, він більше зацікавлений у покупці інфраструктури, ніж у тестуванні вразливостей.

За словами журналістів, НАТО нещодавно створила групу координації підводної інфраструктури, яку очолив генерал-лейтенант Ганс-Вернер Вірманн. За його словами, Альянс хоче посилити спостереження, щоб виявляти підозрілі дії поблизу чи над критичними підводними кабелями, трубопроводами та іншими об'єктами.

Нагадаємо, що спільне розслідування кількох груп західних фахівців показало, що кораблі ВМФ РФ знаходилися поблизу "Північних потоків" напередодні вибухів. Судно "Сибіряків" Балтійського флоту РФ, яке займається проведенням підводних операцій, знаходилося в районі розташування "Північних потоків" напередодні вибухів.

Також повідомлялося, що наприкінці березня в ООН відхилили резолюцію РФ щодо підриву "Північного потоку". Постійний представник США в ООН Роберт Вуд звинуватив Кремль у спробі перешкодити національним розслідуванням вибухів.