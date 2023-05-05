VAB не преодолевает бездорожье: в соцсети показали, как танкисты ВСУ "спасают" французский БТР (видео)

На видео можно увидеть, что БТР французского производства оказался на обочине и не может сдвинуться с места.

Французский бронетранспортер VAB не смог пройти по украинскому бездорожью и оказался в ловушке. Соответствующее видео 5 мая было опубликовано в Telegram-канале KARYMAT.

На видео можно увидеть, что БТР оказался на обочине и не может сдвинуться с места. В помощь иностранной технике пришли украинские танкисты. Они с помощью танка и вытащили французский бронетранспортер.

Характеристики бронетранспортера VAB

Бронетранспортер VAB разработали специалисты Renault и Saviem по заказу армии Франции. С 1976 года идет серийное производство. Всего было изготовлено более 5 тысяч единиц этого типа в разных вариантах, как на базовом двухосном шасси, так и на трехосном. На вооружение французской армии поступило 4 тысячи бронетранспортеров. VAB активно поставлялся на экспорт, он находится на вооружении около 15 других стран.

Техника имеет на вооружении 1×7,62-мм танковый пулемет и оснащен двигателем Renault MIDR. Развивает скорость по шоссе в 110 км/ч. Экспортный вариант VAB (4×4) получил башню T20 с 20-мм вооружением, а VAB (6×6) VPM 81 получил самоходный 81-мм миномет.

Напомним, осенью 2022 года Вооруженные силы Украины используют французские бронетранспортеры VAB в процессе контрнаступательных действий. На видео показывали, как защитники попали под обстрел российских войск. На кадрах видно, что бойцы ВСУ передвигались по французским БТР VAB с символами распознавания.

Также 5 мая депутат украинского парламента Юрий Мысягин показал бронеавтомобили Oshkosh M-ATV в Силах обороны Украины. Он отметил, что ранее публично не объявлялась информация о поставках этой техники. Депутат Верховной Рады подтвердил наличие в Силах обороны Украины двух единиц соответствующей техники.