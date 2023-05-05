Нардеп показал бронеавтомобили Oshkosh M-ATV в Силах обороны Украины (видео)

Бронеавтомбили Oshkosh M-ATV, разработанные в США, ранее использовались в боевых действиях на территории Ирака и Афганистана.

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Украина получила американские бронемашины Oshkosh M-ATV, а украинские военные подразделения уже используют минимум две единицы. Об этом сообщил 5 мая в Telegram депутат и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке в Верховной Раде Юрий Мысягин.

Он отметил, что ранее публично не объявлялась информация о поставках этой техники. Депутат Верховной Рады подтвердил наличие в Силах обороны Украины двух единиц соответствующей техники.

"MRAP Oshkosh M-ATV уже в Украине", – заявил нардеп.

Место локации он не указал. Какие подразделения используют технику американского производства, Мысягин не указал.

Характеристики Oshkosh M-ATV

Бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV разработан в США с учетом опыта войны в Афганистане и войны в Ираке. Специалисты Oshkosh Corporation придерживались в производстве норм программ Министерства обороны США с защитой класса MRAP. Пентагон планировал использовать технику в качестве замены M1114 HMMWV. Имеет на вооружении 40-мм гранатомет Mk 19, а также два пулемета 7,62-мм M240 и 12,7-мм Browning M2. Техника может использовать противотанковые ракеты MILAN BGM-71 TOW. Техника оборудована дизельным двигателем Caterpillar C7, который имеет мощность 370 л.с.

Напомним, 12 апреля портал "Милитарный" сообщил, что Вооруженные силы Украины активно оснащаются американскими бронеавтомобилями Oshkosh M-ATV. США якобы подтвердили обязательство по поставке 289 единиц броневиков класса MRAP. Машина обладает повышенной проходимостью и защитой экипажа от шаров, мин и осколков. Журналисты обратили внимание на то, что ранее Соединенные Штаты не делали официальных заявлений по поводу передачи данной бронетехники украинским вооруженным силам.

Также 25 апреля в пресс-службе новой 37-й отдельной бригады морской пехоты сообщили, что бойцы уже получили бронеавтомобили Oshkosh M-ATV и французские "колесные танки" AMX-10RC. Морские пехотинцы и дальше проводят постоянные тренировки по боевой подготовке. Количество поступившей в бригаду иностранной техники неизвестно.