В Украине назвали количество подготовленных военных в Великобритании (фото)

Украина вместе с Великобританией скоординировала усилия по контрнаступлению ВСУ и для дальнейшего укрепления обороноспособности Украины.

В Великобритании уже прошли соответствующую подготовку около 15 тысяч украинских военных. Об этом заявил 5 мая руководитель правительства Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

Он вместе с руководителем военного британского ведомства Беном Уоллесом и Еленой Зеленской, первой леди Украины, ознакомились с процессом обучения группы военных Вооруженных сил Украины. Политик отметил, что были скоординированы усилия по контрнаступлению ВСУ и для дальнейшего укрепления обороноспособности Украины.

Шмыгаль подчеркнул, что обе стороны систематически двигаются в этом направлении. Украинские военнослужащие овладевают стандартами НАТО на практике. Опытные инструкторы помогают украинцам получить больше навыков по борьбе с российскими на поле боя.

"Спасибо Великобритании за начало операции ИНТЕРФЛЕКС", – сообщил руководитель Кабмина.

Он добавил, что с участием девяти стран-партнеров подготовлено большое количество бойцов ВСУ. Шмыгаль встретился с ними на территории Великобритании. Он поблагодарил украинских защитников за службу государству.

"Пожелал выдержки, силы духа и воли для борьбы ради победы Украины", — добавил Шмыгаль.

Напомним, в конце апреля руководитель Минобороны Украины заявил, что ВСУ готовы к контрнаступлению. Танков Abrams, по словам министра обороны, в этом контрнаступлении не будет, поскольку экипажи проходят обучение, но будет большое количество бронированных машин разного типа – БТР и БМП. Министр отметил, что кроме полученного оружия и военной техники нашим военным еще предстоит овладеть навыками его применения.

Также 21 апреля немецкие СМИ показали обучение украинскому подразделению ПВО. На видео украинские бойцы оттачивают навыки на саперных зенитных установках советского производства ЗУ 23-2.