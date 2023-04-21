В полной готовности: немецкие СМИ показали учения украинского подразделения ПВО (видео)

Бойцы одного из подразделений, которое отвечает за противовоздушную оборону Киева, постоянно оттачивают свои навыки, чтобы в любой момент оперативно развернуть зенитные установки.

Related video

Воины зенитного дивизиона, который отвечает за противовоздушную оборону Киева, повышают свои навыки в быстром развертывании зенитных установок и перемещении по непроходимой местности. Об этом рассказали журналисты немецкого телеканала Welt в сюжете, опубликованном 19 апреля.

По словам корреспондента Макса Гермеса, бойцы размещают зенитные средства в лесах и на полях вокруг Киева. На вопрос о возникшем "спокойствии" в киевском небе бойцы, отвечающие за ПВО, отвечают, что их служба идет круглосуточно.

"Я совсем не чувствую этого спокойствия, мы на связи 24 часа в сутки, потому что наши войска охраняют критически важную инфраструктуру, а также посольства иностранных государств, мы никогда не можем расслабляться", — рассказал командир дивизиона Влад Власенко.

Отметим, что судя по опубликованным кадрам, украинские бойцы оттачивают свои навыки на саперных зенитных установках советского производства ЗУ 23-2. По рассказам зенитчиков, им удалось сбивать вражеские дроны, вертолеты и даже самолеты. Как сообщает немецкое СМИ, их также использовали совместно с зенитками Gepard.

Напомним, 21 апреля пулеметчики 21-й отдельной механизированной бригады показали, как совершенствуют навыки стрельбы из 12,7-мм станкового пулемета Дегтярева-Шпагина (ДШК) советского производства. Отмечается, что такое вооружение способно увеличить боевые возможности военных соединений.

Также 21 апреля сообщалось, что Соединенные Штаты начнут подготовку украинских экипажей к эксплуатации танков Abrams в начале июня 2023 года. Всего обучение украинских танкистов продлится около 10 недель.

Ранее, 14 апреля сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины завершили обучение на САУ Caesar в Дании, и теперь могут полноценно управлять ими на поле боя.