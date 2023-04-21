У повній готовності: німецькі ЗМІ показали навчання українського підрозділу ППО (відео)

Бійці одного з підрозділів, які відповідають за протиповітряну оборону Києва, постійно відточують свої навички, щоб у будь-який момент оперативно розгорнути зенітні установки.

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Воїни зенітного дивізіону, який відповідає за протиповітряну оборону Києва, підвищують свої навички у швидкому розгортанні зенітних установок та переміщенні непрохідною місцевістю. Про це розповіли журналісти німецького телеканалу Welt у сюжеті, опублікованому 19 квітня.

За словами кореспондента Макса Гермеса, бійці розміщують зенітні кошти у лісах та на полях навколо Києва. На запитання про "спокій" у київському небі бійці, які відповідають за ППО, відповідають, що їхня служба йде цілодобово.

"Я зовсім не відчуваю цього спокою, ми на зв'язку 24 години на добу, тому що наші війська охороняють критично важливу інфраструктуру, а також посольства іноземних держав ми ніколи не можемо розслаблятися", — розповів командир дивізіону Влад Власенко.

Зазначимо, що, судячи з опублікованих кадрів, українські бійці відточують свої навички на саперних зенітних установках радянського виробництва ЗУ 23-2. За розповідями зенітників, їм вдалося збивати ворожі дрони, вертольоти та навіть літаки. Як повідомляє німецьке ЗМІ, їх також використовували разом із зенітками Gepard.

Нагадаємо, 21 квітня кулеметники 21-ї окремої механізованої бригади показали, як удосконалюють навички стрілянини з 12,7-мм станкового кулемета Дегтярьова-Шпагіна (ДШК) радянського виробництва. Наголошується, що таке озброєння здатне збільшити бойові можливості військових з'єднань.

Також 21 квітня повідомлялося, що Сполучені Штати розпочнуть підготовку українських екіпажів до експлуатації танків Abrams на початку червня 2023 року. Загалом навчання українських танкістів триватиме близько 10 тижнів.

Раніше, 14 квітня, повідомлялося, що бійці Збройних сил України завершили навчання на САУ Caesar у Данії, і тепер можуть повноцінно керувати ними на полі бою.