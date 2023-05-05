"Вопрос нескольких часов": Кадыров предложил заменить Пригожина в Бахмуте

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил направить воевать в Бахмуте вместо "вагнеровцев" бойцов отряда "Ахмат". Чиновник возмущен тем, что Минобороны РФ не реагирует на заявления Евгения Пригожина.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление Евгения Пригожина о выходе бойцов ЧВК "Вагнер" из Бахмута 10 мая. Об этом известно с поста, опубликованного 5 мая в соцсетях.

"Мне, как и каждому небезразличному к судьбе нашей страны, неприятно слышать последние заявления Евгения Викторовича и вдвойне неприятно, что руководство Минобороны России не комментирует или не встречается с руководством ЧВК "Вагнер" для принятия какого-либо решения или разъяснения", — написал Кадыров.

Он напомнил, что чеченские подразделения воевали с наемниками ЧВК "Вагнер" в Попасной, Северодонецке, Лисичанске и других населенных пунктах Донецкой и Луганской областей. Председатель Чечни подчеркнул, что осуждает съемку тел погибших бойцов для общественного резонанса, и предложил заменить "вагнеровцев" в Бахмуте.

"Да, если пойдет старший брат Пригожин и "Вагнер", то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место в Бахмуте придет младший брат Кадыров и "Ахмат". Если сценарий все же будет таким, то наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город. Это вопрос нескольких часов", — заявил Кадыров.

Напомним, 5 мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал видео с заявлением, что наемники выйдут из Бахмута в тыловые лагеря 10 мая. Он объяснил это потребностью "зализать раны" и обреченностью на "бессмысленную гибель".

Однако 5 апреля заместительница министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что заявление может быть военной хитростью. Она рассказала, что враг наоборот стягивает силы для захвата Бахмута.