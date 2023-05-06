"Историческое событие": Воздушные силы признали, что впервые сбили ракету "Кинжал"

По словам генерал-лейтенанта Николая Олещука, баллистическую ракету поразили благодаря ЗРК Patriot. Он поздравил украицев, но попросил впредь не распространять такую информацию преждевременно.

В ночь на 4 мая защитники Украины сбили российскую крылатую ракету Х-47 "Кинжал", которая ранее считалась неуязвимой. 6 мая командующий Воздушных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук официально признал это в своем Telegram-канале.

По его словам, ночью истребитель МиГ-31К запустил Х-47 "Кинжал" с территории России, однако украинские военные смогли сбить ее из зенитно-ракетного комплекса Patriot, полученного от США. Россияне неоднократно хвастались, будто такие баллистические ракеты невозможно поразить системами ПВО или ПРО, кроме того они якобы не пропускают электромагнитное излучение и радиоволны, а потому практически невидимы для радаров.

"Поздравляю украинский народ с историческим событием. Да, мы сбили "не имеющий аналогов" Кинжал", — отчитался Николай Олещу. — "Не нужно бежать, как говорят в Украине: "поперед батька в пекло", заранее обнародовать информацию, которой может воспользоваться враг".

Командующий добавил, что Воздушные силы Украины будут сообщать подробную информацию о сбитых объектах, но в свое время. Он также попросил украинцев не паниковать во время обстрелов и верить в силы ПВО.

5 мая впервые появилась информация о том, что ВСУ перехватили над Киевом гиперзвуковую ракету ВС РФ "Кинжал". В сети появились фотографии обломков якобы сбитой ракеты, которая внешне отличается от крылатой Х-22 или баллистической "Искандер". При этом КГВА сообщила о поражении дронов Shahed и ракеты, предположительно, "баллистического типа".

В тот же день спикер ВС ВСУ Юрий Игнат опроверг перехват ракеты "Кинжал". По его словам, 4 мая силы ПВО не зафиксировали применение баллистических ракет.