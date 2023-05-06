Прогорели даже кости: офицер ВСУ получил ожоги, для которых нет классификации (видео)

Медики опасались, что пациент рассыплется от неосторожного прикосновения — у него были поражены 60% кожи и все внутренние органы.

Врачи из Украины и Финляндии спасли жизнь украинскому военному Виталию Мизину, получившему такие серьезные ожоги, которые невозможно классифицировать. Об этом стало известно программе ТСН.

Лейтенант Виталий Мизин пострадал в мае 2022 года во время ракетного обстрела учебного центра ВСУ в поселке Десна Черниговской области. После взрыва здание обрушилось, и военнослужащий упал в подвал, где бушевал пожар. Мужчина получил настолько тяжелыми ранения, что в его выживание не верил никто, кроме супруги Юлии.

"У него была обуглена не только кожа, мышцы, у него пострадали кости, у него пострадали даже ребра и лопатка", — поделились врачи.

Виталий лишился 60% своей кожи, у него были повреждены все внутренние органы. Медикам пришлось ампутировать правую руку, ногу, ребра и одну лопатку. Супруга вспоминает, что врачи боялись переложить мужчину с каталки на больничную койку, опасаясь, что правая сторона тела попросту рассыплется.

Раненый офицер ВСУ 40 дней провел в киевском ожоговом центре, где ему провели более десятка операций, потом его перевели в медучреждение во Львове, а оттуда отправили в Финляндию. Финские медики несколько раз пересаживали кожу, но ее снова и снова уничтожала инфекция. Лишь спустя 104 дня после ранения врачи сообщили семье военного, что его жизни больше ничего не грозит.

Потом Виталию Мизину пришлось проходить реабилитацию, заново учиться сидеть, стоять, ходить. Так вышло, что он впервые сел, встал на ноги и сделал первые шаги одновременно с маленьким сыном Даниилом. Бойцу предстоит еще одна операция на левом плече, протезирование руки и ноги. По словам Виталия, очень тяжело управлять телом после потери конечностей.

"Тебе разум говорит, что у тебя рука есть, а ты ему хочешь объяснить, что ее нет. Это такая борьба, доказать своему телу, что у тебя есть изменения", — признался он.

Чтобы отвлечься от боли и потери, Виталий Мизин нашел себе хобби — плетение изделий из шнура-паракорда, со временем военный научился справляться с этой задачей одной рукой. Сейчас он делает браслеты с украинской символикой, которые ему заказывают, чтобы подарить военным в Украине.

17 мая в результате ракетного удара по учебному центру ВСУ в Десне погибли 8 человек, еще 12 получили травмы. Известно, что российские самолеты запустили по населенному пункту несколько ракет.

В марте 2023 года в учебном центре "Десна" погибли четверо военных. Правоохранители начали расследование.