В учебном центре "Десна" погибли четверо военных: начато расследование

Подробности инцидента в учебном центре им. Ярослава Мудрого сейчас выясняются. За дело взялись следователи ГБР.

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В субботу, 18 марта, в Учебном центре им. князя Ярослава Мудрого в Десне (Черниговская область) погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба центра на своей официальной странице в Фейсбуке.

"Вчера, 18 марта, произошло чрезвычайное событие, в результате которого погибли 4 военнослужащих", — говорится в сообщении.

Об обстоятельствах смерти людей пока информации нет. Также пресс-служба центра не разглашает личную информацию о погибших.

Известно, что по состоянию на сейчас уже проводится служебное расследование Государственного бюро расследований, которое должно установить причины и обстоятельства смертельного инцидента.

Кроме того от имени командования и личного состава Учебного центра им. князя Ярослава Мудрого близким и родным погибших выразили соболезнования.

Напомним, 7 марта стало известно, что на Донбассе погиб Герой Украины "Да Винчи" Дмитрий Коцюбайло. В ходе боевых действий под Бахмутом боец получил сильное ранение в шею. Экс-нардеп Борислав Береза отметил, что врачи оказались бессильными.

Кроме того, 14 марта мы информировали о том, что в ВСУ рассказали обстоятельства расстрела Александра Мациевского. По словам командира погибшего военнопленного, у него вместе с группой сослуживцев завязался неравный бой с российской армией. В результате чего все военные погибли.