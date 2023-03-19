У навчальному центрі "Десна" загинули четверо військових: розпочато розслідування

Подробиці інциденту в навчальному центрі ім. Ярослава Мудрого наразі з'ясовуються. За справу взялися слідчі ДБР.

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У суботу, 18 березня, в Навчальному центрі ім. князя Ярослава Мудрого у Десні (Чернігівська область) загинули чотири особи. Про це повідомила пресслужба центру на своїй офіційній сторінці у "Фейсбуці".

"Учора, 18 березня, сталася надзвичайна подія, внаслідок якої загинули 4 військовослужбовці", — йдеться в повідомленні.

Про обставини смерті людей поки що інформації немає. Також пресслужба центру не розголошує особисту інформацію щодо загиблих.

Відомо, що на сьогодні вже проводиться службове розслідування Державного бюро розслідувань, яке має встановити причини й обставини смертельного інциденту.

Крім того, від імені командування й особового складу Навчального центру ім. князя Ярослава Мудрого близьким і рідним загиблих висловили співчуття.

Нагадаємо, 7 березня стало відомо, що на Донбасі загинув Герой України "Да Вінчі" Дмитро Коцюбайло. У ході бойових дій під Бахмутом боєць отримав сильне поранення в шию. Екснардеп Борислав Береза зазначив, що лікарі виявилися безсилими.

Крім того, 14 березня ми інформували про те, що в ЗСУ розповіли обставини розстрілу Олександра Мацієвського. За словами командира загиблого військовополоненого, у нього разом із групою товаришів із служби зав'язався нерівний бій із російською армією. Внаслідок цього всі військові загинули.