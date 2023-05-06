ЧВК "Вагнер" передаст позиции в Бахмуте отряду "Ахмат", — Пригожин

Евгений Пригожин просит Рамзана Кадырова как можно скорее отправить своих бойцов, пока ЧВК "Вагнер" окончательно не исчерпала свой боевой потенциал.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его подразделения передадут позиции в Бахмуте отряду "Ахмат" из Чечни. Его обращение опубликовал в Telegram канал "Пресс-служба Пригожина".

Евгений Пригожин поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за предложение заменить ЧВК "Вагнер" в Бахмуте и предположил, что у отряда "Ахмат" есть все необходимое для продолжения штурмов. Он уже связался с представителями Кадырова, чтобы как можно скорее приступить к передаче позиций и успеть справиться до 10 мая, когда у должен "вагнеровцев" закончиться весь боевой потенциал.

"В Бахмуте осталось чуть более двух квадратных километров. Бахмут будет взят, несомненно, силами "Ахмат"", — процитировала Пригожина его пресс-служба.

Реакция МВД

Советник главы МВД Антон Герашенко прокомментировал заявление Евгений Пригожина в Telegram. По его мнению, ситуация с ЧВК "Вагнер" показывает, что регулярная армия РФ больше ни на что неспособна. Кроме того, Рамзану Кадырову теперь придется отвечать за свои слова и отправлять своих бойцов в самую горячую точку.

Напомним, 5 мая Евгений Пригожин пожаловался на критическую нехватку боеприпасов у ЧВК "Вагнер". Он показал трупы множества бойцов, погибших всего за сутки, 4 мая, и выругался в адрес руководства ВС РФ: министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Василия Герасимова.

Вскоре Евгений Пригожин анонсировал выход ЧВК "Вагнер" из Бахмута 10 мая из-за дефицита вооружения. Он заявил, что наемники планируют передать позиции регулярным частям ВС РФ.

В тот же день Рамзан Кадыров предложил заменить ЧВК "Вагнер" в Бахмуте отрядом "Ахмат". Согласно его словам, чеченские боевики готовы занять город в течение нескольких часов.