Коллаборанты заявляют о полной остановке работы ЗАЭС: в "Энергоатоме" ответили

На оккупированной станции сообщают о якобы полной остановке работы. В "Энергоатоме" отрицают это заявление, отметив, что в состоянии холодной остановки находятся только пять блоков.

Работа всех блоков Запорожской АЭС приостановлена. Об этом 6 мая заявил коллаборант Юрий Черничук, говорится в посте в соцсетях станции.

"Коллектив Запорожской атомной станции делает все необходимое для обеспечения ядерной безопасности. Оснований для беспокойства нет. Все блоки остановлены. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности", — сообщил Черничук.

По словам коллаборанта, необходимости "эвакуировать" сотрудников ЗАЭС и жителей города нет. Решение оккупационных властей об "эвакуации" украинцев из населенных пунктов в Запорожской области он объяснил "беспокойством из-за психологического состояния детей".

"Соблюдайте спокойствие", — призвал Черничук.

Якобы полная остановка всех блоков ЗАЭС: реакция Украины

На заявление коллаборанта Черничука 6 мая отреагировали в НАЭК "Энергоатом". В предприятии отрицают информацию о полной остановке работы ЗАЭС и докладывают, что изменений в ситуации вокруг временно оккупированной станции нет.

"По состоянию на 6 мая 2023 года изменений в работе захваченной рашистами Запорожской атомной электростанции нет. Станция не производит электрическую энергию, потребляя ее из украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд", — написала пресс-служба НАЭК.

В "Энергоатоме" рассказали, что пять энергоблоков ЗАЭС сейчас находятся в состоянии холодной остановки, еще один — горячей.

"Заявления пророссийских пропагандистских информационных ресурсов о полной остановке работы Запорожской атомной электростанции не соответствуют действительности", — заявили в предприятии.

Пресс-служба "Энергоатома" призвала доверять только проверенным официальным источникам информации.

Напомним, 4 мая в Институте исследования войны сообщили, что российские захватчики боятся потерять контроль над ЗАЭС.

Ранее, 3 мая, в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины проинформировали, что оккупанты разместили взрывчатку на территории одного из энергоблоков станции. Также россияне держат на территории станции военное вооружение, за что их в инспекции назвали неадекватными.