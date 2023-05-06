Коллаборанты заявляют о полной остановке работы ЗАЭС: в "Энергоатоме" ответили
На оккупированной станции сообщают о якобы полной остановке работы. В "Энергоатоме" отрицают это заявление, отметив, что в состоянии холодной остановки находятся только пять блоков.
Работа всех блоков Запорожской АЭС приостановлена. Об этом 6 мая заявил коллаборант Юрий Черничук, говорится в посте в соцсетях станции.
"Коллектив Запорожской атомной станции делает все необходимое для обеспечения ядерной безопасности. Оснований для беспокойства нет. Все блоки остановлены. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности", — сообщил Черничук.
По словам коллаборанта, необходимости "эвакуировать" сотрудников ЗАЭС и жителей города нет. Решение оккупационных властей об "эвакуации" украинцев из населенных пунктов в Запорожской области он объяснил "беспокойством из-за психологического состояния детей".
"Соблюдайте спокойствие", — призвал Черничук.
Якобы полная остановка всех блоков ЗАЭС: реакция Украины
На заявление коллаборанта Черничука 6 мая отреагировали в НАЭК "Энергоатом". В предприятии отрицают информацию о полной остановке работы ЗАЭС и докладывают, что изменений в ситуации вокруг временно оккупированной станции нет.
"По состоянию на 6 мая 2023 года изменений в работе захваченной рашистами Запорожской атомной электростанции нет. Станция не производит электрическую энергию, потребляя ее из украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд", — написала пресс-служба НАЭК.
В "Энергоатоме" рассказали, что пять энергоблоков ЗАЭС сейчас находятся в состоянии холодной остановки, еще один — горячей.
"Заявления пророссийских пропагандистских информационных ресурсов о полной остановке работы Запорожской атомной электростанции не соответствуют действительности", — заявили в предприятии.
Пресс-служба "Энергоатома" призвала доверять только проверенным официальным источникам информации.
Напомним, 4 мая в Институте исследования войны сообщили, что российские захватчики боятся потерять контроль над ЗАЭС.
Ранее, 3 мая, в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины проинформировали, что оккупанты разместили взрывчатку на территории одного из энергоблоков станции. Также россияне держат на территории станции военное вооружение, за что их в инспекции назвали неадекватными.