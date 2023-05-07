"Страдаем каждый день": Украина опасается, что контрнаступление не оправдает надежд, — WP

По словам министра обороны Алексея Резников, в мире слегка переоценены ожидания от будущих событий на поле боя, а президент Владимир Зеленский продолжает настаивать на поставках оружия, которое являются табу для западных партнеров.

Украинские высокопоставленные чиновники имеют опасения на счет контрнаступления и считают, что оно может не оправдать надежд западных партнеров. Об этом сообщает издание The Washington Post после общения с президентом Владимиром Зеленским главой Минобороны Алексеем Резниковым 6 мая.

Отмечается, что высшие должностные лица хотят снизить уровень ожиданий от контрнаступления Вооруженных сил Украины, так как опасаются, что оно может на оправдать себя.

Алексей Резников отметил, что "ожидания от нашей контрнаступательной операции переоценены в мире", и большинство людей ждут чего-то огромного, но в результате это может быть "эмоциональное разочарование".

"Подготовка к контрнаступлению, детали которого остаются в тайне, поставила украинских чиновников перед сложным вопросом: какой результат будет достаточным, чтобы произвести впечатление на Запад, особенно на Вашингтон? Некоторые опасаются, что если украинцы потерпят неудачу, Киев может потерять международную военную помощь или столкнуться с новым давлением с требованием вступить в переговоры с Москвой", — говорится в сообщении.

При этом, если переговоры начнутся в таких обстоятельствах, то они будут включать в себя сдачу территорий, но для Киева это неприемлемо.

Президент Украины Владимир Зеленский также высказывался по этому поводу. Он считает, что чем больше побед ВСУ получают на поле боя, тем больше потом помощи дают западные союзники.

Завышенные ожидания от контрнаступления могут быть связаны с предыдущим успехом украинской армии в Харькове и Херсонской области. "Мы вдохновляли, потому что считалось, что мы упадем в течение 72 часов", — говорит министр обороны.

Но, сейчас предсказать масштаб успеха он не может. Это может быть и 10 километров, а может и 200. У российских оккупантов выгодное географическое преимущество, что создает отдельные препятствия, поэтому нужно как можно больше оружия.

Владимир Зеленский считает, что недостаток дальнобойной артиллерии ВСУ не смогли вытеснить россиян из территорий на левом берегу Днепра Херсонской области, а союзники отказываются ее предоставлять.

"Они могут забрать оттуда войска и перебросить их на восток или на юг. И все равно они подкрепляются. Почему? Потому что они знают, что мы не можем до них достать… и мы страдаем каждый день, потому что они имеют возможность стрелять по нашим людям", – сказал президент Украины.

Напомним, в сводке военных исследователей ISW за 5 мая отмечается, что ВС РФ боятся контрнаступления ВСУ, и поэтому Минобороны РФ отказалось от наступления в Бахмуте.