Мобилизация в Украине: кому из украинцев не вручат повестку в военкомат

Прежде всего мужчинам не стоит вестись на провокации и вежливо вести себя с сотрудниками ТЦК, которые пытаются вручить повестку. По словам адвоката Ростислава Кравца, военнообязанные должны знать свои права, чтобы не попасть в неприятности.

Адвокат рассказал, какой категории украинцев не стоит бояться массового вручения повесток в связи со всеобщей мобилизацией. Об этом Ростислав Кравец рассказал в своем YouTube-канале 5 мая.

По его словам, прежде всего нужно вести себя вежливо с теми, кто потенциально может вручить вам повестку и не вестись на различные провокации. Также, каждый военнообязанный должен знать свои права, чтобы не попасть в неудобную ситуацию с неприятными последствиями.

"Если вы не достигли 27 лет, вам вообще переживать не за что. И вообще устраивать какие-то там драки, разборки доказывать нечего. Хотят вручить повестку — пожалуйста, пусть вручают", — говорит Ростислав Кравец.

Если человек начинает уклоняться от вручения повестки, и это уже доказано многими случаями, как отмечает адвокат, против украинца могут составить протоколы и оштрафовать. Его позже можно обжаловать в суде.

При этом, здесь есть важный нюанс — обжаловать это решение в суде могут лишь люди до 27 лет, которые не служили в армии, так как срочная служба в Украине на период военного положения отменена.

Эту категорию могут мобилизовать только с их согласия — добровольно. При этом, Ростислав Кравец добавил, что территориальные центры комплектования не могут задерживать людей — это право есть исключительно у Нацполиции.

"Если они хотят — пожалуйста, пусть возбуждают уголовное дело, вызывают полицию, которая составит протокол, что вас похитили сначала, а потом уже будет составлять протокол относительно того, что вы что-то там не хотите делать", — заявил Ростислав Кравец.

Напомним, 25 апреля сообщалось, что в Днепре произошел конфликт между сотрудниками ТЦК и владелицей элитного клуба. По ее словам, если в заведении будут вручать повестки, тогда она потеряет всех клиентов.